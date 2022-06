Una canción del ´86 es número uno gracias a Stranger Things

Este pasado 27 de mayo, finalmente Netflix estrenó la cuarta temporada de la serie "Stranger Things" que se hizo esperar por la llegada de la pandemia del coronavirus.

Como era de esperar, con la llegada de la nueva parte de la historia, las redes se llenaron de comentarios, memes y repercusiones sobre los nuevos siete capítulos que se lanzaron, restando dos para el mes de julio.

Si bien la actuación de los artistas y el giro de la historia fueron algunos de los temas más comentados, lo que llamó realmente la atención fue la tendencia originada por la canción de 1986 “Running Up That Hill (A Deal With God)” de Kate Bush volvió a convertirse en número 1 en iTunes.

Según reportan medios como Deadline, el tema originalmente publicado en 1985 fue incluido en la banda sonora del primer episodio de esta temporada y juega un rol crucial en la historia de Max (interpretada por Sadie Sink). Debido a que la popular tira creada por los hermanos Duffer está ambientada en la década de 1980, las canciones que suenan en sus capítulos son de esa época, informó el portal IndieHoy.