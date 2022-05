Con 47 libros publicados, Luis Ávila representa a San Juan en la FIL

En la tarde de este miércoles estuvo en comunicación Luis Ávila, el sanjuanino que está representando a la provincia en la Feria del libro. Luis con más de 40 libros en su haber, es uno de los éxitos en las plataformas de escritura y lectura, donde nacieron varios de los más aclamados escritores.

Luis charló con Tarde Trece sobre su carrera literaria y su profesión de psicólogo, 'yo desde los 16 años arranque en Wattpad qué es una aplicación de lectura gratuita donde las lecturas en contabilizan al igual que las visitas en YouTube, es decir que cualquiera que pueda dedicarse a la escritura en forma independiente. Luego de ello elegí la psicología'. De este modo añadió que la profesión que hoy no ejerce debido a que se dedica al 100% a la escritura fue a modo de alternativa ya que como explicó 'por lo general nos educan con la idea de que el escritor no es un trabajo aunque hoy en día si es mi trabajo, es mi tarea principal'. Si bien ejerció unos meses la psicología no siguió debido a los tiempos que ameritaba.

'La verdad que sí creo que nací para ser escritor' detalló el joven sanjuanino que mencionó que la escritura 'es un trabajo bastante rentable. En mi caso que me ha permitido conocer desde la feria del libro de Madrid, hasta la feria en Buenos Aires que vine varias veces'. Luego de ello señaló que ser escritor es un labor que implica no solo inspiración también dedicación y constancias. 'Vamos seguir luchando para que en algún momento podamos tener políticas públicas y políticas académicas que potencien la escritura creativa'.

En la actualidad Luis escribió 47 libros, de los cuales 5 ya están disponible en formato físico (papel). En su repertorio de escritura ha reunido más de 58 millones de lecturas en las plataformas en las que trabaja constantemente con su contenido. En esta línea el sanjuanino reforzó la idea de que 'el libro es un objeto susceptible de valor comercial como todos los objetos que existen. Es importante conocer cuáles son las coordenadas necesarias y cuáles son las tendencias para que se libró pueda llegar a posicionarse no solo la digital sino en un mercado más amplio'. Es así como aseveró que la web es hoy la principal ventana para vender, a ello le sumó 'además que la venta siempre en moneda extranjera y el peso argentino están bastante devaluado'.

Sobre la actividad en la que estará presente en la Feria Internacional del Libro (FIL) comentó que se llevará a cabo el próximo lunes 9 de mayo y tendrá como exponentes a varios jóvenes escritores del país. Esta charla es organizada por el Ministerio de Cultura de San Juan y el principal objetivo es charlar sobre el uso de las plataformas digitales ya que como mencionó el escritor 'necesitaríamos una carrera de escritura creativa para poder abordar con la actualidad qué el asunto merece porque el ha mercado cambiado muchísimo en muy poco tiempo'.