Fernando Aguilera: “No soy egoísta con nada, mucho menos con la música”

Nadie en San Juan, y con más de 35 años puede negar conocer a Fernando Aguilera, músico y compositor líder de la Banda Roxana Porcellana que supo destacarse entre las agrupaciones existentes.

En el comienzo de la conversación, Fernando fiel a su estilo avasallador dijo: “Hola, soy El Pela, voy a pasar a salón!”. Luego agregó sobre sí mismo: “Soy a) inestable (emocionalmente) muchas veces me encuentro hablando solo o pienso cosas (muchas no se pueden ejecutar) que si algún día se las tengo que contar a un especialista creo que me medicaría; b) divertido, me lo dice la gente que me sigue en las redes y la familia que cuando nos juntamos lo pasamos realmente bien; c) entreverado, me cierro en mis ideas bajo siete llaves y me cuesta renunciar a ellas; d) extrovertido y cada vez menos prejuicioso y e) agradecido, me toca a diario recibir de los demás buena onda e intenciones”.

Dedicado desde siempre a la música, Fernando comentó desde cuándo comenzó esa pasión: “Desde muy chico, por cosas que cuenta mi familia y que por mi corta edad no tengo registro, dicen que apenas caminaba y ya andaba con una radio portátil escuchando música. Pero lo que sí recuerdo, que siendo un chico una tía me llevo a un circo (de los de antes) con animales, magos, lanza llamas y una banda completa de música tocando en vivo y lo único que conté en casa fue eso, lo de los músicos tocando en vivo durante el espectáculo. Otro recuerdo de mi infancia es que una vuelta, mi papá me llevo a un ensayo de unos músicos amigos de él y quede flasheado para siempre. También recuerdo que durante la escuela primaria fui del coro de 1° a 7°, a los 11 años también estuve en el coro de niños de la U.N.S.J., a los 13 empecé a tocar guitarra y bueno, lo sigo haciendo”, relató el entrevistado.

Consultado por si existieron referentes y motivadores, el músico comentó: “El grupo La Gente fue mi referente acá durante los 80’s. Nacionales tengo varios Indio, Spinetta, Juna Carlos Baglietto (muy importante en mi historia profesional), Charly García, que sé yo muchísimos. Del extranjero muy pocos casi nada, pero debo destacar a alguien que abordé hace muy poco, después de huevón grandote, Tom Waits (un genio)".

Al frente de la banda Roxana Porcellana, Fernando comentó su vivencia con la agrupación y dijo: “Mi rol dentro de la banda estaba siempre al frente y es un lugar de privilegio, por mi espíritu inquieto siempre haciendo cosas y tomando decisiones, algunas veces le pifiaba feo (lógico, solo se le rompen los plato al que los lava jajaja) y otras se la clavaba al medio, verdaderos golazos de media cancha. Todo lo que aprendí, lo aprendí ahí, lo que soy, lo que he logrado es por haber ocupado un lugar en Roxana, el cariño y reconocimiento de mucha gente tiene que ver solo con eso, por las canciones, los cientos de shows, etc. A pesar del paso del tiempo todavía hay gente en la calle que me saluda diciéndome - hola Roxana!, o pasa alguien en auto y me gritan – echale flyyyy!!!! a lo que siempre respondo con el chiflidito del tema”, expresó emotivo.

Con el paso de los años, Aguilera llegó a los medios, más precisamente a la radio y con un estilo vertiginoso ganó oyentes y ganó nuevos fans: “Hice radio muchos años, pero más que ayudar en mi carrera musical era un problema, no me gustaba poner las canciones de mi banda porque lo veía como desleal con mis colegas, sentía que era un ventajero si lo hacía, muy pocas veces puse canciones de Roxana, solamente cuando alguien las pedía por teléfono o mensaje de audio, no quería quedar como un aprovechador”, recordó Fernando.

La llegada de la tecnología y la “democratización” de los contenidos brindaron diferentes posibilidades en muchas áreas y sobre el tema el músico comentó: “La llegada de las redes y la tecno tiene su doble lectura, impacta positiva y negativamente, parecen fáciles y que te resuelven un montón de cosas pero no es tan así”, comenzó diciendo y luego agregó: “He aprendido a separar la paja del trigo, en las redes no hay público, hay chusmas. También pasa esto de que en las plataformas y redes es todo tan inmediato y en cantidad que no alcanzas a disfrutar al cien lo que haces o lo que hacen otros, porque enseguida es reemplazado por algo más nuevo”, resaltó.

“Y lo peor que me pasa, es que mi generación ya es gente más o menos grandecita y aun muchos no han podido amoldarse a su rol como espectador en las redes, entonces se les hace difícil (un poquito jajaja) interactuar en ellas, porejemplo, la vez pasada me encuentro con un ´man´ que hacía años no veía y me dijo: – hola Roxana te sigo en el face me haces cagar de risa y entré a youtube y escuche tus canciones nuevas, están tremendas!. - Aaaa que bueno que te gusten, le diste like y te suscribiste?, - no, no me di cuenta!, - y compartiste el link? - Tampoco!... Fin de la conversación”.

Sobre sus nuevos proyectos y su disco solista, Fernando dijo a Diario 13 San Juan: “Estoy trabajando en el 2° disco como solista, el 1° fue grabado durante la pandemia (2020-2021), se llama “Mirada” y está en YouTube. Me moviliza a seguir haciendo música lo que me movilizó siempre, los problemas siguen siendo más o menos los mismos pero uno va creciendo y la mirada es otra (por eso el disco anterior se llama así). Me sigo conmoviendo con las mismas cosas, me caliento por lo mismo, bendigo y puteo renglón por medio ante determinadas cosas. Lo que si he aprendido es a dejar que las canciones me encuentren, no voy de tras de ellas hasta alcanzarlas, escribiendo estribillos de prepo, no! Voy más bien tranqui, como sin querer, hasta que los elementos de la canción se hacen una sola cosa que por lo general son simples, sencillas, hago canciones para que pueda escuchar cualquiera sin necesidad de tener una formación musical académica, en otras palabras, no hago música para músicos, eso es una pelotudez, y aclaro de antemano que no hago canciones para mí, que me gusten a mí, por eso es que las grabo y las comparto, porque también son para los demás. No tengo ese discurso propio de los consagrados que desde esa postura de comodidad pueden hacerlo, no soy egoísta con nada mucho menos con la música, siempre que pienso en esto o escucho a algún par envolverse en ese halo de misterio y decir que toca o compone para sí mismo, se me viene la idea del arquitecto que estudio arquitectura para hacerse solo su casa, o el médico que se formó para curar solo sus mocos y diarreas. Creo saber porque toman esa postura, primero porque suena lindo (jajaja) y, también es como un acto defensivo por si algo sale mal con la música poder decir ´a mí que me calienta´”.

Consultado sobre su mirada sobre la cultura en la provincia, Fernando Aguilera comentó: “Difícil abordar este asunto, veamos: demográficamente gigante! Pateas una piedra y salen 30 bandas (es genial) con pibxs muy talentosos, algunes brillantes! Pero nuestro mercado, el circuito local es muy pequeño aun, en lugares, en propuestas serias, en laburo!, creo que es una cuestión de roles a cumplir, el que tiene el rol de músico, pintor, escultor, actor, etc. debe trabajar en pos de la calidad, la excelencia. El rol de la comunicación es otro pilar que por suerte está bastante bien cubierto por estas pampas y hay un rol que debe responder a eso sin titubeos ni excusas tontas que es el rol de ser público, que no es un dato menor, a la gente le tiene que caer la ficha de que “debe” salir a ver artistas, producciones de acá, ¡alguien tiene que aplaudir! (Jajaja) pero ojo, acá viene lo del huevo o la gallina, tampoco el público está obligado a pagar una entrada por ver una chambonada, no se lo podemos exigir, pero debe hacerse cargo de su rol”, explicó comprometido con su postura.

Luego sumó: “Tengo sentimientos de pertenencia de raíces muy fuertes, a esto me dedico hace casi 30 años, lo único que pido es que quienes se quieran sumar lo hagan desde un buen lugar, con responsabilidad para que los públicos no piensen en que todos los gatos son pardos, acá se crece en bloque, en manada o no se crece más, y en bloque o manada no significa amontonados! (jajaja)”, relató divertido.

Casi al finalizar la entrevista Fernando comentó: “Este año es muy especial para mí, soy de los que festejan dos cumpleaños, uno es el de DNI y el otro es el de la fecha que decidí dedicarme a esto de la música. En diciembre cumplo 30 años en esta actividad y no me gustaría que pase desapercibido, lo ideal sería terminar el disco, hacer unos videoclips (o por lo menos uno), presentar lo nuevo en vivo junto con el otro, y compartir escenario con todos los amigos que la música me fue dando como anticipo de jubilación, si Dios quiere, así será!”.

“Con relación a mis sueños, me conocen tanto como yo a ellos, algunos están dormidos hace años, como aletargados, yo camino en puntas de pie para no joderlos, a algunos conviene no despertarlos!”.

