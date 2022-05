Ellos son escritores a los que San Juan le dará un importante espacio en la FIL

Este lunes San Juan tendrá un rol protagónico en la Feria Internacional del Libro (FIL). Esto se debe a que se llevará a cabo una charla-debate en la que participarán varios escritores que son éxito total en las plataformas digitales.

Este encuentro que tiene como espíritu lo federal y juvenil. Este, que es organizado por el Ministerio de Cultura de San Juan, tuvo un cambio en su organización, ya que debido a la demanda de asistencia debieron trasladar el evento a la Sala Julio Cortazar donde dispone de mayor capacidad.

De este modo Diario 13 charló con tres de sus exponentes. Uno de ellos es el sanjuanino Luis Ávila quien ya escribió más de 40 libros que tienen más de 58 millones de lecturas. El joven detalló ‘creó que está charla muy importante ya que se le da un espacio en la feria a los jóvenes’. Con esto acentuó ‘se puede mostrar que hay un abanico de oportunidades para los chicos que están decidiendo iniciarse en la escritura digital y que también dar conocimiento’. En la misma línea mencionó que en este espacio es excelente ya que pueden mostrar lo que hicieron ‘queda laburo y como prueba de ello que nos vamos a presentar’.

Por su lado, Lirio Blanco, una de las referentes en las plataformas digitales señaló ‘mis expectativas son colaborar con otros autores que publican en plataformas digitales como yo, poder realizar un lindo y productivo debate entre los presentes que nos ayude a crecer como escritores y lectores, y poder motivar a otras personas a publicar y leer en las plataformas digitales creando consciencia de la importancia de la lectura’.

También charló con este medio Santi Speranza. El joven bonaerense que radica en Estados Unidos detalló ‘la verdad es que con muchas expectativas de compartir el conversatorio con el grupo de gente que me tocó. Creo que todos tocamos puntos distintos de la escritura digital y que va a salir un evento muy provechoso para quien lo escuche’. Al mismo tiempo referenció que espera ‘poder contar un poco de nuestro recorrido como autores digitales, cómo llegamos hasta donde estamos hoy y también abrir un poco el debate de cómo atraer a nuevos jóvenes hacia la literatura o la escritura creativa’.

A la vez, ellos se animaron a dar consejos a quienes deseen comenzar con el camino de la escritura. Lirio Blanco mencionó ‘que se anime y lo haga sin miedo. Lo más importante es que no desista y deje de hacerlo solo porque alguien le diga q no puede o porque un libro no tuvo éxito. Es cuestión de perseverar’. En tanto Santi Speranza aludió ‘que escriban con pasión y se olviden un poco del público, las lecturas y la respuesta que a uno le llegue’. A ello le sumó ‘los lectores y seguidores no vienen de un día para el otro y es un trabajo que hay que tomarse con calma. Concentrarse en los proyectos de uno y disfrutarlos al máximo es lo mejor que se puede hacer’.

De este modo, la provincia será el referente para abrir la ventana a los escritores argentinos que plasman sus letras en formato digital. Tal evento se llevará a cabo este 9 de mayo en la tarde en el salón Julio Cortazar.