Santiago, el sanjuanino que se animó y escribió un libro sobre Malvinas

Santiago Velasco es sanjuanino y licenciado en turismo. Su pasión por la historia de Malvinas nació en su niñez, cuando tenía 8 años aproximadamente. A poco de recibirse buscó concretar el sueño de escribir un libro y plasmar el fruto de su curiosidad en torno a la gesta de Malvinas. Santiago, escribió 'Malvinas prohibido olvidar. Historias ocultas del 82', y comentó en Diario 13 como nació esta creación y cuales son sus planes en la literatura.

'La idea de realizar el libro de "Malvina prohibido olvidar. Historias ocultas del 82", nace a partir de que toda la vida me interesó el tema de la gesta de Malvinas, de la guerra, de qué pasaba con esas Islas que siempre decían que eran nuestras pero no eran muestras porque no las teníamos' comenzó Santiago. Luego señaló que su madre le comentó que él había sido gestado en plena guerra, 'entonces desde muy pequeño, entre los 8 o 9 años me interesó el tema' aludió.

A ello le sumó 'de ahí fue empezar a juntar artículos, revistas, empezar a tejer información y hablar con veteranos de guerra, con personas vinculadas'. Con ello su vida fue alineada a investigar conocer 'hay tantas historias como veteranos de guerra y la idea es rescatar esas historias' detalló.

Si bien hay muchos que cuentan lo que vivieron, hay otros que no se animan a pesar del paso del años. Por ello es que nace este libro que tiene ilustraciones del maestro ilustrador Jorge Rodríguez. Con este ejemplar, lo que Santiago se propuso es 'generar un libro que le sirva tanto a personas que estudian del tema de Malvinas, que están involucrado en la causa lo que es el conflicto como persona que tengan una primera mirada sobre el conflicto. Entonces también hay un análisis del comportamiento de algunos países latinoamericanos con Argentina'. Este libro es completo en muchos sentidos. Hay detalles de los 74 días que duró el conflicto bélico, como así también historias de las enfermeras.

Investigar para llegar a este producto final, le llevó 20 años, 'porque de muy chico mediante la heurística y las entrevista estuve realizando un sinfín recopilación de anécdotas y ya luego de recibirme fui con contacto directo con veteranos de guerra para ir cerrando historias o siempre ir teniendo una fuente certera de dónde sale la información que volque de mis libros' señaló Santiago. 'Muchos quieren contar su historia no pero no todas esas historias se conocen' indicó el profesional. En este punto reforzó que pocos saben que 'los granaderos de caballo San Martín pelearon en Malvinas y pelearon con un batallón de ametralladoras'. Este es uno de los secretos que tiene el ejemplar netamente sanjuanino.



Cabe mencionar que a este libro lo pueden encontrar en la librería de la Editorial de la UNSJ, ubicada en el Rectorado. Además de a través de su red social y Mercado Libre. En cuanto a las librerías locales esta a la venta en Desnivel y Piedra Libre. Si bien este es una de las grandes obras locales, sus planes van más allá de los histórico, aunque ya esta en plena investigación para el segundo tomo. En la actualidad esta en el proceso de creación de una novela gráfica de ficción netamente local. En esta obra de más de 300 páginas cuenta con la participación de Jorge Rodríguez quien esta a cargo de las ilustraciones. 'Esta novela gráfica será al estilo del Eternauta' informó Santiago. Y como su anterior libro, también lo hará bajo el sello de la editorial de la Universidad. Para cerrar comentó 'Diagonal 2060 es un acto de rebeldía para enfatizar de que en San Juan podemos hacer ciencia ficción y lo podemos hacer con mucha calidad'.