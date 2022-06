Mónica Munafó: "El arte sana y te hace mejor persona"

Con la clara idea de difundir la cultura local y dar a conocer artistas y personalidades del medio, Diario 13 San Juan trae a una nueva "Mujer Activa" a esta edición de sábado.

Se trata de Mónica Munafó quien en el comienzo de la charla habló sobre sí misma y dijo: "Soy una persona feliz que puedo dedicar cada instante de su vida al ARTE, soy privilegiada por hacer lo que me gusta. Desde muy pequeña, cuando fui a ver un espectáculo teatral que dirigía Oscar Kümmel decidí que iba a ser directora de teatro y desde ese instante no tuve dudas. Siendo muy pequeña estudie RECITACIÓN Y ARTE ESCÉNICO, a los 13 años junto a otros artistas como Juan Carlos Carta y Patricia Sabastano, ingresamos como talleristas a estudiar teatro y seguí perfeccionándome con maestros de la región, nacionales e internacionales".

Luego la entrevistada agregó: "Empecé a dar clase de Recitación en Rinconada, Pocito en casa de mi abuelitos y fundé una escuela hace 34 años con resolución ministerial N° 100/87, dependiente de Dirección de Educación Privada, D.E.P. con el nombre EXPRESIÓN CONTEMPORÁNEA; nunca imaginé que este nombre iba a convertirse en un marca artística, porque en el año 1994 creamos el elenco independiente del mismo nombre de la escuela, después la inauguración de nuestro espacio Teatro independiente ESPACIO CULTURAL EXPRESIÓN CONTEMPORÁNEA y una Asociación civil sin fines de lucro con el mismo nombre que tiene como objeto mantener este espacio abierto para el público que es el único beneficiario".

Relacionada con el ambiente educativo, la directora aseguró: "Hace 23 años ingresé al sistema de educación formal dando clases en cinco establecimientos estatales secundarios de Rawson y Pocito. Puedo generar y trabajar en lo que amo. Soy presidenta de R.I.P.E. Red Integral de Educación Privada desde 2015, Presidenta de Asociación Civil Expresión Contemporánea desde 2016. En el Instituto Nacional del Teatro estuve participando como representante Provincial, Regional y Secretaria General desde 1997 hasta el 2009, me llamó Lito Cruz, no me había presentado al concurso, pensaba no tener trayectoria suficiente, estuvimos trabajando juntos con la redacción de la Ley Nacional del Teatro N° 24.800".

Invitada a definirse usando cinco adjetivos, Mónica comentó: "Soy perseverante, luchadora, gestora, obstinada y valiente. Creo que el ARTE transformó mi vida, hay mucha gente alrededor de todo este trabajo realizado, un equipazo, que hace que generemos siempre algo nuevo, es la familia que la vida me regaló, la artística. Sin ellos nada podría ser posible. Si algo aprendí en esta vida es trabajar en equipo", reconoció la artista sobre la gente con la que trabaja.

Sus comienzos en el arte se remontan a su infancia y sobre ese momento especial Munafó relató: "Mi mamá Nelly me llevó a mi primera clase de Recitación y Arte Escénico, tenía sólo 4 años y desde ese instante todo cambió en mi vida", comentó emocionada y luego detalló algunos pendientes que tiene en su vida y por los que piensa luchar: "Me faltan muchos sueños por cumplir como tener una sala propia, poder hacer giras nacionales e internacionales con las producciones del elenco, generar eventos de teatro infantil, eventos regionales y nacionales, poder llevar espectáculos donde nunca vieron nada artístico... espero que la vida me siga regalando la concreción de mis sueños. No siempre todo salió como estaba pensado, pero de cada equivocación pude aprender mucho, pude revertir muchas cosas, no me arrepiento de mis errores, doy gracias que saqué algo positivo de cada uno de ellos. Estoy convencida que el arte sana y te hace mejor persona".

Con muchas responsabilidades y proyectos en mente Mónica dijo: "Actualmente soy docente de educación Formal y no formal, Directora de la Escuela no formal, Directora del elenco de teatro independiente Expresión Contemporánea y gestora del espacio teatral del mismo nombre. Con el equipo de profesoras de la sala damos talleres de teatro para niños, adolescentes y adultos. Tenemos en cartelera cuatro espectáculos y pronto vamos a viajar a Mendoza tal como lo hicimos en 2021 invitados por el elenco Coliombina", detalló.

Considerada como una luchadora incansable y comprometida, la directora dijo: "No sé si soy un ejemplo, vinimos a esta vida para aprender, espero que en todos estos años de trabajo haya transmitido que ´los sueños se construyen con mucho trabajo, dedicación y esfuerzo´. Siempre les digo a mis alumnos que nada sale en dos horas, la transformación se logra con muchas horas de ensayo, prueba error, prueba error. hasta lograr algo digno. El teatro me enseñó mucho, tengo hermanos teatrales que me regaló esta vida, millonaria de afectos, solo doy gracias a la vida".

Acerca de San Juan y su crecimiento cultural Mónica comentó: "Creo que hace falta sentarnos a conversar con las autoridades provinciales y municipales, los artistas junto a ellos para que nos escuchen. Con la pandemia fuimos uno de los sectores más perjudicados, nuestra sala estuvo cerrada once meses ,-pagando alquiler y servicios - sin poder trabajar y pos pandemia, la gente que aún le teme a los contagios duda en asistir a los espectáculos. Creo que hay mucho trabajo para construir en conjunto, el Estado debe darle al público la posibilidad de ver arte, que es un derecho, hay que crear políticas culturales, escuchando a todos los sectores, dialogando, creando proyectos innovadores. Trabajamos para la gente, sin ellos no existiríamos. Muchos municipios en nuestra provincia no tienen directores de cultura, allí está un problema visible porque para presentar un proyecto hay que conversar directamente con el intendente ya que no existen políticas culturales. Hay mucho trabajar en San Juan, necesitamos un trabajo mancomunado con los que entienden que el teatro sirve para la vida".

Para finalizar Mónica Munafó nos habló de sus planes a futuro: "Tengo muchísimos proyectos... estrenar dos espectáculos, armar festivales, nuestro elenco genera producciones para distintos públicos, participar con invitaciones en encuentros nacionales, llevar teatro a escuelas donde los alumnos no tienen posibilidades de asistir a una sala de teatro porque no existen en el lugar donde viven, transmitir en cada uno de los encuentros lo que significa el ARTE en nuestras vidas. En cada uno de los espectáculos siempre conversamos con el público. Sueños y quimeras millones, que la gente de teatro sea más unida que prime el objetivo de brillar con nuestras producciones, convocar a directores y actores que no están en ningún elenco para que se sumen , haciendo un aporte significativo para nuestra cultura, más respeto, empatía , inclusión para todos los artistas", cerró.