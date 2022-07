Luz Gaggi anunció en redes su contrato con Sony Music

Luego de resultar subcampeona del reality de Telefé "La Voz Argentina" en 2021, Luz Gaggi a pesar de su popularidad se mantuvo tranquila en sus redes sociales compartiendo algunos posteos desde algún estudio de grabación o realizando shows en algunas provincias argentinas.

La joven platense, del team de Mau & Ricky ahora dio una gran noticia en sus plataformas sociales, al anunciar que firmó un contrato con Sony Music, la compañía discográfica que reune a grandes artistas internacionales.

"Bueno mi gente poderosaa, im so excited de comunicar que arranca una nueva etapa de la mano de Sony Music, me pone re manija los proyectos que tenemos y la salsa que le vamos a meter????????? Gracias a todis por esperarme y entregarme su amor todos los días, gracias a mi family y gracias a @sonymusicargentina @dgexperiencecom por la confianza hermosa que me están dando?? Vamos a bailar fuerte o quee", escribió en Instagram al momento de firmas la contratación.