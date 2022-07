Soledad Arranz: “Tengo mucha confianza en mis ideas”

Con la clara intención de brindar un espacio único para los artistas locales, el Teatro del Bicentenario presenta, este próximo 16 de julio, a Soledad Arranz una cantante con estilo propio y mucho rock’n roll.

Entrevistada por Diario 13 San Juan para la columna “Mujeres Activas”, la artista expresó: “Me llamo Soledad Arranz, soy cantante, compositora y escritora. Ese es mi nombre artístico como música”, comenzó diciendo.

Luego se definió diciendo: “Soy pasional porque soy muy intensa con el arte en general, siento que es el mejor lenguaje con el que se puede manejar el mundo; soy segura con las cosas que me propongo y tengo mucha confianza en mis ideas. Me reconozco sensible al sentir demasiado las cosas que veo o me suceden, pero me gusta porque lo veo como un don para lo todo lo que me gusta generar con el arte. También soy introvertida, una ermitaña que gusta estar a solas con mis pensamientos, me ayuda a meditar. Disfruto mucho de la soledad y soy positiva porque me gusta imaginar que todo lo que voy a generar, tiene que salir lo mejor posible. Soy muy positiva en mi trabajo”, detalló Arranz.

Amante y dedicada a la música, la entrevistada contó sus comienzos con el arte y relató: “Mi interés por la música empezó desde pequeña cuando cantaba en el coro de mi escuela primaria. Luego en la adolescencia me interesé mucho por el género del rock y comencé a juntarme con distintos grupos de amigos a tocar la guitarra y a cantar en formato de banda”, recordó Soledad.

Después sumó: “A mis 21 años comencé a estudiar el profesorado en educación musical y me propuse tomarme la música profesionalmente como mi carrera y trabajo en un presente y futuro. Tengo dos referentes femeninas que marcaron mi vida musical por completo: las hermanas Lula Bertoldi y Marilina Bertoldi”, comentó.

Con muchas presentaciones en escenarios locales, Soledad habló de su experiencia como mujer en la música y dijo: "Jamás me sentí discriminada en el ambiente musical sanjuanino. No hace más de tres años que estoy en la escena y siempre sentí mucho respeto de parte de mis colegas. Siento que gracias a las personas que luchan por la cultura sanjuanina día tras día, hoy estoy donde estoy”, reconoció.

A pocos días de su presentación en la Sala Auditórium, Arranz comentó: “El 16 de Julio se van a encontrar con una puesta en escena totalmente ochentosa; sintetizadores, coros y mucho rock de la mano de grandes músicos y músicas sanjuaninas con lxs que comparto y he compartido shows”, expresó invitando a todos a acompañarla.

Con varios proyectos por delante, Soledad comentó: “Este año presento mi tercer disco, un estilo bastante power, pero con varias sorpresas que tienen que ver un poco con lo que voy a presentar en la Sala Auditórium. Me gusta jugar mucho con los estilos. Dentro de mis sueños está la posibilidad de poder expandirme por todo el país con mi música”, finalizó.