Las bookstagramers más reconocidas del país recomiendan sus lecturas a los sanjuaninos

Bookstagram es un espacio en Instagram donde jóvenes recomiendan lecturas de diferentes géneros. Hoy son tendencia en la plataforma y su opinión es muy requerida por aquellos que aman leer. Por ello Diario 13 charló con bookstagramers muy reconocidas para saber cuales son sus recomendaciones para los sanjuaninos que comenzaron a pleno las vacaciones de invierno.

Por un lado Male, quien posee casi 11 mil seguidores comentó en exclusiva que su recomendación para que los sanjuaninos disfruten sus vacaciones. Así aludió 'para mi un libro juvenil ideal para leer en invierno es Anhelo de Tracy Wolff, cuenta la historia de una chica que tras un accidente de auto sus padres fallecen y se ve obligada a mudarse a Alaska y a asistir al instituto Katmere donde su tío es el director. Lo que ella no sabe es qué hay criaturas fantásticas rodeando este lugar'. Del mismo modo sumó 'es un libro de fantasía con romance y es una saga. Al estar ambientado en Alaska, considero que por su temperatura es ideal para leer en invierno'.

Oli es también una de las bookstagramers más buscadas por su amplio abanico de temas que incursiona. Ella detalló 'para leer en invierno, y aprovechando que hay tiempo, yo recomiendo la saga Game of Thrones'. La joven licenciada en comunicación añadió 'no solamente porque esta genial, sino también porque cuenta con detalles que no aparecen en la serie. Definitivamente es la época para empezarlos y disfrutarlos junto a la chimenea. Son un poco difíciles al comienzo, pero después se vuelven muy entretenidos'.

Celeste también charló con Diario 13. Ella indicó 'Aristóteles y dante descubren los secretos del universo de Benjamin Alire Saenz es uno de mis favoritos porque habla de la amistad y de los sentimientos y de las complejidades de la familia'. En la misma línea aludió 'además esta escrito hermoso'.

En tanto Jesi de Miss Histeria, comentó 'el libro que pienso que es ideal para leer en vacaciones de invierno es “El día que dejó de nevar en Alaska” de Alice Kellen porque es una lectura fácil, ligera, con un romance hermoso, personajes que se quedan en el corazón del lector y la pluma de la autora es preciosa'. A la vez mencionó 'tiene tintes poéticos y frases para recordar. Además, como lo dice el título, el escenario donde transcurre la historia es Alaska, invierno, frío, chocolate caliente. Leerlo en está época sería perfecto'.

Solci, por su lado nos recomendó su última lectura. Se trata de Romper el Circulo de Colleen Hoover. Sol detalló que en este libro 'la autora nos muestra el tren de pensamientos tal cual de una mujer maltratada y lo difícil que es para ellas salir de ese círculo vicioso'. Del mismo modo acotó 'el romance juega un papel importante en la historia, para que esta avance, pero no es lo más importante del libro'. Por ello añadió 'De todo corazón, les recomiendo este libro, pero sin antes advertirles que es una historia muy fuerte y que no la lean hasta sentirse 100% preparadxs, por que pega duro'.

Karen de Descubriendo Nuevos Mundos, quien es de Tucumán recomendó El Pecado de Oxford, de Mar Pertryk. La joven detalló 'simplemente porque en las vacaciones tenés que tener un libro que te desconecté de todo y que tenga una realidad totalmente diferente a la tuya y creo que este libro lo logra muy bien'. A la vez sumó 'Es como un mundo totalmente diferente con una narrativa que atrapa, no es un libro tan corto así que en las vacaciones que hay más tiempo para leer lo puedes hacer durar más porque es más largo'. En esta línea señaló 'y creo que es una historia para compartir, prestar a tu familia. Es un libro que se adapta a cualquier lector'.