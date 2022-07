La conmovedora recuperación del sanjuanino que vuelve al escenario tras el cáncer

No caben dudas que el cáncer, en cualquiera de sus variantes, es una de las enfermedades más temidas del mundo. Las células cancerígenas pueden presentarse en distintas partes del cuerpo como por ejemplo la laringe. Justamente esto fue lo que le sucedió a Eduardo Vega, casualmente alguien que dedica su vida al arte del canto. Sin embargo, luego de librar una dura lucha interna y de transitar un gran aprendizaje, se recuperó y este próximo fin de semana volverá a los escenarios.

'Kuki' Vega es un conocido artista sanjuanino que destaca por su talento musical, sobre todo por tener una voz privilegiada. Por décadas y décadas de su vida este hombre deleitó a la gente con sus interpretaciones. Cantar es una de las mayores pasiones que tenía en su vida. Tristemente esto corrió peligro de nunca volver a suceder cuando los médicos le diagnosticaron cáncer.

'Me preguntaba ¿por qué a mi? hasta que vi en un momento del tratamiento a chiquitos de 2, 3 o 6 años que estaban peladitos e inyectados. Ahí pasé a ¿por qué no a mi? Será que uno viene a este mundo a cumplir un objetivo. Estoy agradecido con la gente que estaba a mi lado, que me acompañaba y me daba fuerza, pero la batalla estaba en mi cabeza', relató.

Por más que mucha gente estuvo presente en este complejo proceso y lo acompañó, 'Kuki' tenía que batallar en soledad para reponerse. Solamente él podía hacer un cambio y así posibilitar su ansiada recuperación. No caben dudas que esta se convirtió en la prueba más difícil que ha tenido que atravesar, ya que era algo para lo que no estaba preparado.

'Fue durísimo porque hay cosas que uno no las tiene trabajadas. Cuando llega el momento no sabés qué hacer. Es ahí cuando uno se empieza a conocer. Uno no sabe lo que tiene guardado, si bien hay un 60% que lo podes decir y el otro 40% lo tenés escondido. Creo que esto me trabajó ese 40% para estar donde estoy, empezar de cero, aprender a masticar, a modular, a hacer ejercicios de vocalización. No tengo mi registro al 100%, estaré en un 70% pero estoy cantando', expresó.

Sorprendiendo a propios y a extraños, Eduardo no sólo venció al cáncer de laringe, sino que ya volvió a cantar. Luego de soñar tantas veces con ese momento durante distintas visitas médicas, pudo volver a entonar sus piezas favoritas. Lejos de contentarse con ello, se puso a trabajar de cabeza con la directora teatral Flavia Domínguez en un musical integral que deseaba hacer.

Luego de mucho trabajo este sueño se hizo realidad cuando esta obra llamada 'Nuestra Casa' vio la luz. La misma estará integrada, además de 'Kuky', por Mario Zaguirre, Ariel Mazza, Germán Arroyo y Claudio Rojas, más la participación especial de los bailarines Patricia y Juan Carlos.

'Es un espectáculo que estuvo andando muchos años con otro formato. Esta vez tiene un hilo conductor, a raíz de un libro que estoy por terminar que es sobre la historia de la música argentina. Cuando la conocí a Flavia vi sus trabajos y le dije: 'Quiero hacer un desafío, trabajar con el inconsciente'. Esto es porque cuando estuve en el teatro me ha pasado ver una situación en el escenario y pensar: 'Eso era lo que yo quería decir'. Eso es lo que puede llegar a ocurrir con el espectáculo', adelantó.

Finalmente este musical integral, que tiene toda esta historia de superación detrás, tendrá su flamante estreno el próximo sábado 16 de julio a las 22:00 en el Teatro Sarmiento. De esta manera, quienes estén interesados en presenciar esta gran vuelta a los escenarios de 'Kuky' Vega podrá adquirir su entrada por $400 en la misma boletería del teatro. Podrán acercarse todos los días de 08:30 a 12:30 y de 14:30 a 20:00. No obstante también se podrán adquirir tickets digitales por la plataforma Evenbrite.