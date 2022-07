Juliana Pallaro: “Soy visceral, impulsiva y apasionada en todo lo que hago”

Una nueva mujer activa llegó a Diario 13 San Juan. En esta oportunidad, desde San Luis, Juliana Pallaro relató su vida lejos de San Juan y con un gran presente de pinturas y artesanías.

Amante de la comunicación y la actuación, la entrevistada también se relacionó con los medios en la provincia imprimiendo su estilo y dejando su huella.

En el comienzo de la entrevistada se presentó y dijo: “Soy Juliana Pallaro, nací en la provincia de San Juan el 15 de febrero de 1975, 100% acuariana jajaja”.

Luego continuó diciendo: “Estudié Arte Dramático, trabajé en tele y en radio, posteriormente me fui a vivir al exterior y un día volví, y todo ese mundo ya no estaba para mi así que comencé a trabajar nuevamente, pero esta vez detrás de un escritorio por casi 10 años hasta que un día pateé el tablero y dije “este no es mi lugar, aquí no me siento feliz”.

A continuación Pallaro sumó: “Con todos los miedos que eso implicó me la jugué y volví a mi esencia, volví a recuperar la persona que había dejado de ser. En primer lugar, soy artista definitivamente, pero artista desde pequeñita, si me pongo a recordar las escenas que montaba para no ir al colegio claramente ya mi destino estaba un poco marcado por que como no podía ser de otra manera me recibí de Actriz dramática años más tarde”.

A la hora de definirse la artista dijo: “Soy una persona simple, espontánea, curiosa, atrevida, casi siempre en mi vida me manejo más con el corazón que con la cabeza, soy muy visceral, impulsiva y apasionada en todo lo que hago”.

“Mi familia es el motor de mi vida, la amo como también a mis perros Vilma y Nico. Disfruto de mis rutinas diarias y de mis amigos (no son muchos) hoy elijo con quien estar, me rodeo de personas que me suman y por sobre todo que me quieren. Soy divertida, extrovertida. y amo el café”, aseguró.

Sobre sus comienzos Juliana explicó: “Mi amor por el arte, en todas sus expresiones, creo que estuvo siempre, arriba de un escenario, detrás de un micrófono, todo lo relacionado con este mundo, lo artesanal, todo lo que me permitiera plasmar parte de mi imaginación en algo real me atrapo siempre, desde restaurar un mueble hasta hacer objetos de cemento, desde artículos tejidos de deco hasta mis cuadros”.

“Hoy tengo la suerte de tener mi propio taller en donde me siento libre y feliz, es uno de mis lugares preferidos, aquí nace ´DeMiAlma´, mi marca de artículos decorativos muchos de ellos por encargo y en donde mis obras toman forma dedicada a crear”, reflexionó Pallaro.

Lejos de San Juan, la también actriz expresó: “Vivo en San Luis desde hace 6 años, y mi trabajo se divide, por un lado, están los artículos de deco, las artesanías y por otro lado están mis cuadros. Este punto para mí es más especial, no solo por el amor que le pongo a lo que hago sino porque son piezas únicas, personalizadas, irrepetibles. No hago cuadros en serie”.

Acerca del proceso creativo o aquello que la inspira, Juliana explicó: “No sé si algo puntual es lo que me provoca pintar, simplemente surge, cuando no estoy inspirada no entro al taller, y de repente me encuentro con el lienzo en blanco y ahí esta ese no sé qué. Cae la primera gota de pintura y todo fluye, me relajo y me olvido del mundo, del tiempo, ya no existe nada más que ese momento para mí, es sublime”.

Con claros motivadores de su vida y obra, la artista no dudó en decir: “Sin ninguna duda mi primer referente es mi madre, ella es artista y yo me crie entre espátulas, tintas, óleos, hoy claro está, tengo un estilo propio que trato de ir puliendo a medida que sigo aprendiendo, pero sí, esta pasión viene de ahí. Mucho me atrae el arte abstracto y el minimalismo, por eso no puedo dejar de mencionar al rey, para mí, del abstracto como lo fue Miró y a otro grande con Mark Rothko. Otro maravilloso artista al que tuve la suerte de conocer y con el que compartí una tarde a solas, juntos disfrutando de una de sus muestras en el Palais de Glace en el año 2001 y al que admiro profundamente es Pérez Celis, él es hoy un gran referente para mí, uno de esos regalos que me dio la vida”.

En cada trabajo, Juliana pone un especial interés en escuchar los deseos y expectativas de las personas que quieren su arte: “No es que elijo a mis compradores, pero sí me tomo el tiempo para asesorarlos, es importante saber qué les gusta, los colores con los que voy a trabajar, el lugar en donde va a estar expuesta mi obra, necesito conocer el entorno, los espacios, eso me da una idea más clara del tamaño también. Mis obras suelen ser grandes a no ser que el cliente pida algún tamaño puntual. Por supuesto que también tengo obras de arte a la venta y si les gusta simplemente la compran”, dijo sonriente.

Casi al final de charla, Juliana Pallaro habló de sus proyectos: “La idea de este año es seguir aprendiendo. Tengo mucho para recorrer todavía, lo bueno es que ya estoy en el camino correcto y estoy en el lugar en el que quiero que estar. ¿Un sueño? sueños de vida, muchos por cumplir todavía, ¿un sueño profesional? Sería algo así como que, dentro de un tiempo, me lo vuelvas a preguntar y te conteste desde alguna hermosa galería de arte acompañada de mis obras (se ríe) con total humildad no, pero si es por soñar y…que sea a lo grande ¿no?”.

Redes Sociales

Juliana Pallaro JP

De mi alma crochet