Mano a mano con Agus Cámara, la autora de la conmovedora y exitosa historia

En la actualidad podemos encontrar muchos libros, cuyo público objetivo son los jóvenes, son basados en tramas vistas como cliche. Pero Menta Granizada de Agus Cámara esta fuera de eso. Esto se debe a que trata temas muy profundo y con un significado muy emotivo. Sobre ello, Diario 13 charló con la joven autora que publicó su primer libro con Del Fondo Editorial y esta a punto se lanzar el segundo.

Menta Granizada es una metáfora clara de la vida y de lo que circunscribe a la novela que esta narrada de manera polifónica con las voces de Joaquín y Samanta, dos jóvenes cordobeses que tienen reflexiones muy atinadas sobre la vida, la muerte, la amistad uy los prejuicios. Esta novela fue un éxito total en las redes sociales, donde los y las influencers le dieron 5 estrellas.

Pero no es solo por lo bien escrito que esta y el claro estilo de la autora, que para ser su primer aparición en la escena literaria sorprendió. Sino que el modo en que aborda la muerte por vejez o cáncer tiene mucho respeto, incluso abordando el cuidado de los médicos y la importancia de los voluntarios en los nosocomios.

Menta Granizada, connota esas cosas que no nos gustan de la vida pero que dejan una enseñanza profunda a partir de vivir cada experiencia y guardarlas como tesoros. Agus Cámara, comentó en este medio algunos aspectos de su libro que es uno de los más amados.

Entrevista con Agus Cámara

¿Cómo nace la necesidad de la historia de Samanta?



-Nace de mi propia necesidad de contarle al mundo lo que se vive y experimenta siendo voluntaria. Es difícil explicar a las personas lo que se siente en un voluntariado, pero si es difícil explicarlo, lo es todavía más el hecho de que alguien lo entienda. La historia de Sam me iba a permitir hacer eso: meter al lector en la historia. Hacerlos vivir lo que se vive siendo voluntario y compartiendo con otros, incluso cuando es desde un hospital o un hogar para enfermos al final de sus vidas; de todos lados sale luz y se puede aprender.

Tocas temas muy sensibles, ¿Fue difícil poder plasmar temáticas como el cáncer, la vida y la muerte?



No. La verdad es que vivo tan inmersa en ese mundo que pasa a formar parte de algo natural. Desaparece el tabú de eso que no se menciona nunca. La muerte forma tanta parte de la vida como la vida misma y si bien cada caso es diferente (y hay situaciones cotidianas que duelen más que otras), cuando uno tiene contacto con la muerte del otro, se acerca inevitablemente a lo que de verdad importa en la vida. Ese era realmente el mensaje del libro. Aprender a valorar lo pequeño de la vida, porque, al fin y al cabo, de pequeño no tiene nada.

Tu libro esta lejos de los cliche, tiene mucha humanidad y cercanía, ¿Qué tiene de Agustina este libro?



Bastante jajajaj. Lo admito. Hay un poco de mí en la Samanta voluntaria y hay bastante de mí en el carácter amistoso de Joaquín. Las escenas que vive Sam en sus voluntariados están inspiradas 100% en mis propias experiencias, aunque adaptadas a su historia, por supuesto.

Menta granizada tiene mucho de mi forma de ver la vida, de la importancia que le doy a la familia, a los amigos, a los propósitos de nuestra vida y la esperanza. Ver todo con esperanza, aunque a veces sea oscuro el camino. Encontrar consuelo y luz en la cercanía de quienes queremos y tenemos mucho que aprender.