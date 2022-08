Luciano Gutiérrez: ‘Estoy volviendo de a poco a ser músico’

Se reincorpora de a poco al mundo de la música el saxofonista Luciano Gutiérrez, que se encontraba un poco alejado de la escena en la provincia. Sin embargo, con una gran participación, tuvo el agrado de intercambiar algunas notas en la Gala Patria el pasado 8 y 9 de julio con Lito Vitale, que llego a la provincia junto a otros artistas nacionales.

“El Luciano netamente músico lo tengo en un placar encerrado ahí por un tiempito, pero lo estoy sacando a pasear de vez en cuando”, expresó, aunque no se privó de darse el gusto de tocar con grandes artistas en el Auditorio Juan Victoria al ser invitado por Rolando García Gomes.

“El año pasado se hizo un video clip en que me invitaron a participar, a partir de ahí surgió esta otra posibilidad de reemplazar al saxofonista del grupo estable y que no podía estar en las dos funciones”, dijo Gutiérrez y agregó, “en la primera me invitaron a hacer alguna cosita extra y en la segunda me tocó la responsabilidad de ser el reemplazo de su vientista”.

Aseguro que fue una experiencia inolvidable que le permitió compartir un grato momento con los músicos que admira. “Fue una mezcla de sensaciones, tuve muchos nervios en ese momento pase por varios estados de ánimo. Estuve un ratito con ellos pero el hecho de haber intercambiado unas notas con ellos para mí fue muchísimo”.

Paulatinamente vuelve a introducir algunos compromisos musicales en su agenda “estos dos últimos fines de semana estuve oficiando de músico, en lugar de estar de anfitrión en un bar volví a mu fuente”, finalizó.