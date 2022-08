Marcelo Villanueva Meyer: “Defiendo con pundonor el frenesí de la actuación”

En un momento en donde la cultura y las actividades creativas en San Juan crecen y se difunden, un artista local se suma a la propuesta de Diario 13 San Juan para contar sobre su carrera y proyectos.

Es el actor Marcelo Villanueva Meyer que comenzó la entrevista hablando de él mismo: “Soy actor, director y docente teatral. También soy Licenciado en comunicación social, desempeño todos esos roles desde hace ya varios años, pero prefiero no rotularme socialmente y me autodenomino ser un ´Entrenador de Seres Humanos, también se me cruza la idea de ser como esa persona que está en el cine y llegas tarde a la función y te indica dónde es tu asiento, en medio de la oscuridad de la sala”, afirmó.

Luego se definió diciendo: “Me considero una persona sumamente optimista, mi bandera es la imaginación al poder, profundamente soñador lúcido, cargo internamente una alegría que contrasta con mi seriedad aparente, respeto mis silencios y admito ser un riguroso observador de cada instante y lo que ello involucra. A través de esa amalgama de aspectos en mi personalidad es que transito la vida en este presente continuo”, comentó Marcelo.

Acerca de sus actuales trabajos, Villanueva Meyer detalló: “Estoy a cargo del área de comunicación institucional del ProCEM (Programa de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos), soy Profesor de teatro en el Colegio Central Universitario Mariano Moreno, y dicto mis propios talleres particulares de teatro (nivel principiante, intermedio y avanzados) entrenamiento actoral, Impro teatral y técnica de clown en la Salita Chica del IOPPS. Y soy el director de los elencos ´Las Aventuras de Poseidón´, ´Zaat Teatro´ y ´Estoy Afuera Teatro´”.

“Desde niño lo que yo creía que era mi vocación y la tenía que llevar a cabo fue la música (percusión) y sin darme cuenta y a modo de juego me inventaba mis historias con mi personaje de ´estrella de la música´, también me inventaba que mi vida diaria era una película, por lo tanto, tenía que portarme bien para que los espectadores del film inventado no se llevaran un fiasco… Así soñando formar una banda musical, se cumplió recién al llegar a San Juan. Cabe destacar que yo soy oriundo de Trujillo-Perú, al terminar el secundario me fui a vivir a Budapest-Hungría y al cabo de dos años arribé a estas tierras cuyanas, ingresé a la Universidad a estudiar Comunicación social y mientras ya cursaba segundo año unos compañeros me entusiasmaron para empezar a aprender teatro en una escuela taller que se dictaba en la Alianza Francesa, TOA (Teatro del Oeste Argentino) dirigida por Julio Mercado. Desde ahí comprendí que el teatro se convertiría en parte de mi vida (año 1995)”, relató el entrevistado.

Con la clara idea de seguir dedicando su vida a la actuación y a su enseñanza, Villanueva Meyer relató a Diario 13 San Juan cómo se vive de una pasión: “Desde mi rol como docente teatral sí puedo decir que vivo del teatro y esto a su vez también me permite desarrollar los proyectos que se gestan desde la pedagogía teatral y decantan en las puestas en escena que dirijo con los correspondientes elencos ya mencionados. Creo que al menos hay tres Marcelos en diferentes líneas de tiempo, uno que se quedó en Perú, otro en Hungría y el que tiene consciencia de la tremenda pasión que el teatro lo atraviesa que es el que está contestando estas preguntas, así que en este aquí y ahora, en San Juan es que defiendo con pundonor el frenesí de la actuación”.

Consultado sobre si San Juan permite a los artistas vivir del arte, el entrevistado no dudó en responder: “Esta pregunta hay contestarla en el contexto actual en el que vivimos, es extrapolable a cualquier profesión, ahora qué actividad no está precarizada, pero considero que en el arte ya sea desde sus distintas manifestaciones subyace ese torrente de creatividad para crear formas que hagan frente a tantos paliativos económicos y ante el desamparo de políticas culturales claras y sostenidas en el tiempo, creo que a través de la autogestión es la clave para dignificar el oficio, sin necesidad de estar esperando las migajas de entes gubernamentales”, aseguró el actor.

Con dos obras actualmente en escena, Villanueva Meyer se refirió a sus próximos pasos a nivel laboral: “Hay dos obras más que esperan ser estrenadas en el transcurso del año. Sueño con un mundo que alcancé la masa crítica para despertar a la consciencia, pero también en mi universo singular sueño con que mis hijos sean Seres Humanos Felices y como correlato de ello que mis alumnos y personas que se me cruzan en mi vida también lo sean, así como lo soy yo. Sueño con actuar en un largometraje, tener una sala de teatro y generar trabajo para los laburantes de las artes escénicas y afines”, finalizó el entrevistado.