Sanjuanino con talento en la escritura plasma su arte en las redes

Las redes sociales son hoy una puerta para muchos artistas, inclusive escritores que buscan mostrar su talento. Los sanjuaninos no son excluyentes de este fenómeno social y digital.

Juan Nuñez es netamente sanjuanino y plasma en Instagram su mejor habilidad con las letras. De este modo creo un perfil el cual denomino 'Existencialismo Sempiterno', en el cual detalla su pensar, sentir y talento puro. A través de imágenes crea una especie de libro digital con una particular denominación. Es así como este joven local detalló con Diario 13 algunos de sus secretos mejores guardados.

'Siempre me gustó escribir, tengo muchos recuerdos de chico escribiendo notitas o cartas como quien diría "chapadas a la antigua", pero nunca profundicé esta actividad hasta el día en que mi abuelo falleció, hace cinco años atrás' apunto en cuanto a la consulta sobre sus inicios. A la vez detalló 'el luto que atravesé fue en solitario, me costó horrores poder abrirme con las personas a mi alrededor porque no sabía como expresarme, mi cabeza se bloqueaba automáticamente y apenas si podía llorar. Fue ahí donde nació este empujoncito para indagar en la escritura como método de desahogo'. Su vida fue la escritura, día y noche plasmaba su sentir, 'sin un rumbo o propósito fijo, solo expresaba lo que sentía en el momento, hasta que llegó el día en que pude darle forma a mi primer escrito, el cuál fue dedicado a él'.

Con su abuelo como gran inspiración dio un giro a su vida y lo tomo como un gran impulso y motivador con el que inicio la aventura de la escritura creativa. Por tal motivo aludió 'definitivamente es mi abuelo, aquél hombre digno de reconocimiento, quien me ayudó a descubrir esta herramienta que estaba oculta'.

'Soy muy meticuloso a la hora de escribir. Siempre lo hago de noche, donde generalmente me relajo a la hora de acostarme' comenzó Juan en cuanto a su metodología creativa. A la vez aludió 'conecto mis auriculares y pongo una playlist en aleatorio, donde predominan canciones lentas, tranquilas o baladas que ambienten dicho proceso creativo'.

En la misma línea aclaró 'personalmente, creo que la inspiración de cada uno depende del arte que quiere mostrar al público, y en este caso, la inspiración oculta en este proyecto personal, es la sanación de ciertas heridas, a través de anécdotas y experiencias envueltas en reflexiones, cuyo principal fin es provocar una catarsis en el lector, para desnaturalizar y cuestionar actitudes incorporadas en nuestras costumbres, para visualizar nuevos horizontes que fomenten la equidad' cerró.

Su proyecto en redes sociales es denominado ";", se trata de su mi primer paso visual en la escritura 'el cual sintetizando un poco, es 100% compuesto de situaciones vividas como también, cuestionamientos que solía hacerme años atrás, el cual se compone de tres partes, tres caras mejor dicho'. De esta manera señaló que la primer parte ("Cara A - Damnificación de un Alma") se trata de una secuencia cuyo proceso muestra que una persona puede ser lastimada, profundizando temáticas que tienen lugar en la adolescencia, donde se toca muy de cerca el prejuicio y acoso social, el bullying en sus diversas magnitudes, la sexualidad, como 'también la autopercepción que construimos bajo la influencia de factores externos' sintetizó. Por otro lado esta la segunda parte ("Cara B - Autocompasión Inmarcesible") que determina un cambio de actitud personal, que busca guiar la superación personal, y en 'como cada etapa finalizada es simbolizada y recordada como una imagen de fortaleza para marcar un antes y un después' dijo. Por último, la tercer parte ("Cara C - Existencialismo Sempiterno"), en este caso 'remonta situaciones que estoy atravesando actualmente, ya sean relaciones sociales/sentimentales, mi paso por la universidad y la transición de abandonar el rol de adolescente para encaminarme a ser un adulto funcional', explicó continuando con el hilo reflexivo de toda esta historia.

En cuanto a sus objetivos en el arte de la literatura señaló que lo principal es 'crear un espacio de lectura para aquellos que se sienten desamparados o incomprendidos'. Seguidamente detalló que busca que 'mientras leen, sientan que no están solos porque hay alguien que los entiende y que puede brindarles una mano por haber experimentado algo similar. Que todo tipo de sentimiento es digno de reconocerse y no de omitirse, para permitirles una expresión y valorización de sí mismos' concluyó.