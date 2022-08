Historias de época para disfrutar en streaming

Con el objetivo de complacer a sus suscriptores, Netflix recomendó tres historias de época con excelentes artistas.

Dos contra el hielo

2022 – Dir: Peter Flinth

En 1909, la expedición danesa Alabama, liderada por el Capitán Ejnar Mikkelsen (Nikolaj Coster-Waldau) emprende una difícil misión para demostrar que Groenlandia no está dividida en dos trozos de tierra y refutar el reclamo de Estados Unidos sobre el territorio. Dejando atrás a su tripulación, le acompañará en el duro viaje, que llegarán a realizar incluso a pie por el hielo, el inexperto Iver Iversen (Joe Cole).

Downton Abbey: La película

2019 – Dir: Michael Engler

Condado inglés de Yorkshire, principios del siglo XX. En la casa de campo de Downton, vive la familia aristocráta Crawley y sus sirvientes. Los acontecimientos más destacados de la historia, en las postrimerías de la época eduardiana (1901-1910), tienen un importante efecto en sus vidas. Como por ejemplo que, a raíz de un suceso como el del hundimiento del Titanic, la familia Crawley se ve en una encrucijada. Su futuro heredero ha muerto en este suceso, y como no tienen hijos varones, solo tres hijas, estas no pueden heredar. Este vuelco de la fortuna no agradará a los miembros de la familia ni a los criados.

Enola Holmes

2020 – Dir: Harry Bradbeer

Basada en el personaje creado por la autora estadounidense Nancy Springer, Enola Holmes adapta en forma de película el libro El caso del marqués desaparecido y sigue los pasos de Enola (Millie Bobby Brown), la hermana pequeña de Mycroft (Sam Claflin) y Sherlock Holmes (Henry Cavill).

La historia se centra en la vida de esta adolescente, prácticamente sin relación con sus hermanos y muy unida desde su nacimiento a su madre Eudoria (Helena Bonham Carter). Pero un buen día, la señora Holmes desaparece de la destartalada casa familiar sin dejar rastro, por lo que Enola comienza pronto a emplear sus habilidades deductivas y descubre un mensaje secreto en unas flores dejadas por su progenitora.