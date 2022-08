Marcelo Guevara: “La música está en movimiento como la vida”

Con una fuerte presencia en los escenarios y, desde hace años, marcando un estilo propio, Marcelo Guevara es el nuevo “varón en vanguardia” de este sábado y viene a contarnos su vida relacionada a la música y a la cultura en San Juan.

“Hola, soy Marcelo, cantante y (ante el pedido de la entrevistadora) de autoadjetivarse creo que suele ser una tarea con algún grado de dificultad, ya que puede ser muy fácil caer en el egocentrismo”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Yo elegiría: desordenado, sensible, enérgico, persistente, curioso. Igual creo que en algún punto están todos concatenados y no sé si aplican a todas las circunstancias... a mis casi 50 años los enfoques y las valoraciones tienden a acomodarse de otra manera”, reconoció Marcelo.

Trabajando actualmente en Vialidad Nacional como laboratorista vial, el entrevistado se refirió a sus comienzos con la música y dijo: “Mi pasión empezó desde muy chico 5 o 7 años, pero a cantar comencé a los 22 años, antes estuve en un par de coros, pero no duró mucho”, comentó y sumó: “En la actualidad no tengo banda pero si voy mucho a ver a mis amigos a sus shows y por ahí me invitan a cantar”, explicó entusiasmado.

“Con respecto a vivir de la música en San Juan, pienso que en el mundo en que vivimos es imposible la dedicación exclusiva a cualquier disciplina artística. Si creo que a la música se le pueden sumar actividades periféricas que pueden aportar otros ingresos y depende mucho de cuál sea el paradigma de bienestar que se tenga”, comentó Marcelo.

“La música está en constante movimiento como la vida y eso, es muy bueno!. Me gusta el carácter disruptivo de muchas propuestas en cuanto a sonido y letras. ¡Todo aquello que sirva para interpelarnos en cuanto a estética y redefinición de conceptos, sirve un montón!”, aseguró el cantante.

Y agregó: “Seguir ejercitando nuestra capacidad de elegir en un abanico lo más amplio posible sobre lo que nos moviliza o nos sensibiliza, es clave. Sin casilleros ni preconceptos y mucha tolerancia. Después cada uno se quedará con lo que le sirva”, aseguró Marcelo.

También, el entrevistado comentó a Diario 13 San Juan sus proyectos futuros: “Estamos en proceso de producción de algunas canciones mías, que si bien ya están más o menos cerradas, necesitan algo de definición en cuanto al sonido que cada una requiere. También tengo la intensión de grabar un par de tangos, mi otra pasión y eso también está en proceso”, comentó.

Para cerrar confesó: “Mi sueño es cantar en el Auditorio, con una orquesta de tango… eso sería muy hermoso”.