Julio: los 10 discos más esperados

La llegada de julio, trajo varias novedades musicales que los fanáticos estaban esperando desde hace tiempo.

El 22 de julio, Jack White está listo para estrenar su segundo disco del 2022 que lleva por título Entering Heaven Alive y contendrá canciones como “Love is Selfish”, “Queen of the Bees” y la melancólica “If I Die Tomorrow“.

También Black Midi sacará una nueva placa con una mixtura de diferentes géneros musicales, algo que ya instaló la banda desde sus inicios.

Como no podía ser de otra manera, Beyoncé lanzará su nuevo trabajo discográfico Renaissance, su primera placa solista luego del disco conceptual Lemonade (2016).

Del lado del indie, los neoyorkinos Florist presentarán su disco homónimo, el cuarto de su carrera.

También el nuevo trabajo de Of Montreal, causa sensación en las redes con su adelanto “Marijuana’s A Working Woman”.