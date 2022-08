Claudia Pirán en su mejor momento: 'si fuera jugador de fútbol diría que estoy en Primera A'

El pasado 25 de julio, Marcelo Tinelli volvió a la pantalla del Trece con el reality 'Canta Conmigo Ahora', un certamen de talentos que son juzgados por 100 jurados. En este marco, la sanjuanina Claudia Pirán es uno de los 100 y este jueves en su paso por Banda Ancha reveló detalles del programa y contó su experiencia en el piso de uno de los canales mas importantes de la televisión argentina.

'Yo adoro este tipo de programa', comenzó diciendo la artista, y añadió, 'yo estuve en el 'Soñando por Cantar' y fue el escalón anterior a todo esto que está pasando, estar ahí fue la mejor decisión que tomé, entré para que me conozcan, para yo saber como era todo esto, aprender, y se generó un gran cariño con toda la producción', expresó.

En mayo de 2022 se cumplieron 10 años del Soñando por Cantar, y en el mismo mes, Claudia recibió el llamado para formar parte del jurado de 'Canta Conmigo', 'fui al casting para saludarlos, que me vieran y después me llamaron que querían que fuese parte de los 100 y todavía creo que no caigo', sostuvo la cantante.

Por otro lado, la artista hizo referencia a las críticas que recibió cuando ingresó al reality, si merecía estar o no, al ser ella ya profesional, 'yo en el Soñando era la más popular quizás pero no era la más profesional, yo tenía consagraciones, premios, prensa, como decían, pero me faltaba esa parte de la popularidad', comentó.

La convocatoria con Marcelo Tinelli fue hace 2 meses, y la cantante contó como fue el reencuentro, cuando llamaron a los 100 jurados a una reunión con el, para conocerse, en el salón de encuentro, el conductor la miró y la abrazó, 'hay un afecto real, me senté al lado de él, nos contó que para él era todo nuevo, que contaba con nosotros y el formato a mi me encantó', manifestó.

Por último, Claudia Pirán describió su participación en el programa de Tinelli y dejó un mensaje al público, 'si esto fuese fútbol podríamos decir que yo estoy en primera A', y agregó, 'por eso es que todavía no caigo, solo por haber estado y haber apostado, y ese es el mensaje, hacelo, críticas van a haber siempre, hace lo que sientas que tenés que hacer', sentenció.