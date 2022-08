Historias colombianas para ver en Netflix

Así como tantos países con una fructífera industria cinematográfica, Colombia pisa fuerte dentro del catálogo de Netflix con tres historias interesantes.

Frontera verde

En lo profundo del Amazonas, en la frontera entre Brasil y Colombia, una joven detective, Helena, y su compañero, un policía indígena llamado Reynaldo, investigan una serie de muertes extrañas. Se hace evidente que los asesinatos no son el mayor misterio dentro de esta selva cuando el cadáver de una joven en particular no muestra signos de envejecimiento. Simultáneamente, seguimos la historia de Yua y Ushe, dos nativos a quienes todos llaman “Los Eternos”, y su batalla contra un extranjero, Joseph, quien cree que la población indígena esconde un secreto increíble. Las historias y los personajes chocan para resolver un misterio que puede cambiar sus vidas y a la humanidad.

Pálpito

La serie gira en torno a una mujer que ha sido raptada por un hombre acaudalado y poderoso. Su objetivo es quitarle el corazón para que su esposa pueda recibir un trasplante, ya que de no hacerlo de urgencia morirá en cualquier momento. Sin embargo, las acciones del hombre no quedarán sin consecuencias. El esposo de la víctima buscará encontrar la verdad detrás del terrible crimen y cobrar la venganza.

Siempre bruja

Una bruja viaja en el tiempo para no morir en la hoguera. Si bien tratará de adaptarse al presente en Cartagena, dicen que la esencia nunca cambia.