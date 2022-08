Alejandro Segovia se despide con "A dónde va el amor"

Hace algunos meses, Alejandro Segovia estrenó "A dónde va el amor", puesta de monólogos y música en donde habló de cómo somos los sanjuaninos en las relaciones y muy apegados a nuestras costumbres.

Con un éxito rotundo y localidades agotadas en cada una de sus presentaciones, Segovia anunció en su cuenta de Instagram que se viene al última función de su reciente producción.

"Chicos. Se que les fallé, les dije que era la última función y les mentí. En realidad no fue tan así. Quedó mucha gente afuera (A Dios gracias) y me pidieron una nueva función. De todos modos esto ya está inventado por los Chalchaleros y hasta Soda Stereo que se despidieron muchas veces. Si les he fallado les pido perdón de la única forma que se, abriendo las puertas de mis corazón…Los espero y les aviso cuando estén las entradas en venta. ??Los quiero muy bastante??", no dudó en expresar el músico.

La presentación será el 10 de septiembre, a las 21.30 horas en el Teatro Municipal.