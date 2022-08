Benjamín Morán: “El teatro es real, ahí está para vivirlo”

Con varias puestas en cartel, este segundo sábado de agosto Benjamín Morán llega a la columna “Artistas en Vanguardia” para relatar su vivencia con el arte y sus ganas constantes de seguir creciendo en la provincia.

A modo de presentación el entrevistado comenzó diciendo: “Mi nombre es Benjamín, tengo 31 años, soy estudiante de la carrera de teatro de la UNSJ, director teatral, productor, interprete, ¡hacedor y consumidor de TEATRO en todos sus formatos!”.

Luego agregó: “Soy curioso de la vida, inquieto, soñador, capaz y valiente. Padre de un Ángel que lo cuida siempre desde el cielo, y con un ´perrohijo´, CHARLIE ¡que si no lo nombro en la nota se enoja conmigo! AMIGO Y ALIADO DE QUIEN ME QUIERA Y RESPETE POR IGUAL (MODO ESPEJO)”, no dudó en asegurar Morán.

Sobre su labor actual, el artista detalló: “Mi actividad principal es el TEATRO en sus variantes (director de INEFABLES), intérprete en diferentes proyectos artísticos como producciones escénicas (bandas de música, espectáculos teatrales, etc.). Estudiante de Estudios Teatrales en cuarto año de la Universidad Nacional de San Juan. Antes trabajaba en una fábrica de medicamentos que pagaba bastante bien, pero demandaba mucho tiempo, tiempo que no podía aprovechar para distribuirlo bien en lo que quería para Mi. Renuncié y me puse a estudiar y ver la forma de dedicarme por completo a lo teatral. Buscando todavía mi vocación de profesor, director, o teatrero... sigo buscando...”, se sinceró el director.

Sobre sus comienzos en el arte, Benjamín recordó: “Comencé a bailar folklore a los 8 años. Y sabía de las teatralidades en los cuadros tradicionales o estilizados, pero siempre jugaba con una propuesta (como bailarín) desde lo realista o que me parecía verosímil. Y me di cuenta lo payaso/actor que era. Me causaba mucha curiosidad y siempre quise actuar, pero no sabía dónde ni con quién. Así que seguí con la danza, explore muchas propuestas como danzas folclóricas, malambo, contemporáneo, clásico, jazz, música (guitarra), no me anime al canto... bueno si, pero sólo una clase”, comentó divertido.

“Fue en la Fiesta Nacional del Sol que, siendo bailarín del espectáculo final, tuve mi oportunidad de actuar con un cuadro que llevamos a Santa Fe, Venado Tuerto, un fragmento de la FNS que era una escena actuada. Me convocaron y lo di todo. Me encantó el grupo, la gente, el trato, las risas, los ensayos, hablar (terror tenia de hablar) todo eso creo q era el teatro... lo comunitario”, recordó el director.

“Entonces cuando renuncié a la fábrica, mi querida amiga Lila Guzmán me invitó a estudiar la carrera y a aprender de toda la gente linda que se dedicaba a actuar en la fiesta provincial. Desde ese momento, le dediqué toda mi vida a hacer, desde lo mío, hasta ir a obras a ver y experimentar el teatro. El hacer talleres, pelear por ideas teatrales y puestas en común. Vibras con gente en el aquí y ahora y eso no me lo dio ninguna experiencia de vida más que el teatro. El teatro es real. Ahí está. Solo Tenes que verlo y escucharlo”.

También dedicado a otras ramas artísticas Morán detalló “Me recibí de profesor de danzas folclóricas elementales antes de terminar el secundario y me enteré que no tenía validez a nivel ministerio. Por eso no me dediqué a dar clases. Siempre en conflicto con la profesión de ser profesor, pero me interesaba siempre lo escénico, desde la danza, música y teatro. Muy autodidacta desde siempre, aprender desde lo que me gusta, leer libros de autores que me llaman la atención y su trabajo en el cuerpo. Experimenté con profesores de San Juan en danza como en el Instituto Isadora Duncan con Julia de Nardi, Raúl Páez y Flavia Moncunill y seguí tomando sus clases y aprendiendo siempre desde lo interpretativo”, comentó y sumó las capacitaciones con artistas locales como Ariel Sampaolesi, Gastón Mori, Matías Tello, Tachi Sáenz y la Negra López entre otros.

Con dos puestas en cartel, Benjamín se refirió al elenco que dirige, “Inefables” al decir: “Ay inefables. Qué orgullo. Hermoso grupo que desde el amor estamos haciendo todo lo que se está haciendo. Si estoy al frente. ¡Pero tan acompañado por todes que no sé qué sería de mí sin toda esta gente que tanto amor está acostumbrado a dar y recibir! ¡Las propuestas empiezan desde las ganas de hacer! ¡Hacer teatro! Vacas gordas -viernes 05/08 y 10/08 en el Avispero- empezó desde un vamos entre compañeros de la facu (Quique Villafañe que me apuró a ser su director nuevamente, ya que hicimos el acompañamiento de Carlos Gorostiza, otra obra que dirigí desde el vamos) una puesta de dos niños pobres, en tiempo de crisis, donde nadie se acuerda de ellos y saben defenderse solos... principalmente de la gente... (texto de la Michino) que era exactamente lo que nos pasaba... estábamos solos... pandemia... sin plata... si, un día normal en la vida del artista sanjuanino”, reconoció.

“La otra obra es ´Efímero´ primera parte de Mariana Althaus que tiene un formato de micro teatro con pequeñas escenas que construyen la obra y con una dinámica divertida que juega con el espectador, mientras recorre un espacio. Si no cambias (tema de la obra) así sea de lugar, no podrás disfrutar la obra. Es una primera parte ya que seguimos trabajando para traer la segunda a todas las salas de San Juan… Queremos que al gato efímero lo conozca todo el mundo, tiene mechas rojas”, advirtió Morán.

“También estamos en proceso de estrenar nuestra cuarta obra, original del elenco Inefables que es ´Desbocados´ que subirá a escena este 14 de agosto en un preestreno en la sala Ánima Cultural y luego en el Avispero”, informó el director sobre las novedades de su nueva producción, que contó con el acompañamiento de Carlos Gorostiza y que cuenta con la participación de dos bailarines de tango ansiosos por contar una verdad.

Con un arduo trabajo por seguir produciendo arte en San Juan, Morán reconoció lo complicado que es y no dudó en decir: “Vivir es difícil y sufrimos igual y si hay que elegir cómo hacerlo, el del arte me encanta. Estamos empezando a solventarnos como grupo independiente, pero agradecemos al emprendedor cultural del Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan y el INT, que nos apoyaron con subsidios para la producción de las obras en sus inicios, cuando todo era solamente una idea. Sin ellos y sin mucha otra gente nos acompañó, no hubiéramos podido lograr lo que INEFABLES es ahora, ¡y hasta donde se proyecta ser!”.

Con muchos planes en mente, Benjamín cerró la entrevista contando a Diario 13 San Juan sus próximos pasos: “La pandemia me enseñó a no planear pero quisiera hacer esto. Teatro. Compartir. Ver. Acompañar. Querer. Amar por siempre. Quiero oportunidades, no las tenías, y tuve que hacerme la oportunidad yo. Quisiera que con inefables tenga la oportunidad quien quiera actuar, dirigir, hacer... lo importante es hacer... quisiera ser un director famoso sí, pero mejor un buen director, mis elencos me los reflejan y me siento muy agradecido de formar parte de algo, con ellos, con todos. ¿Sueños? Los sueños los hacemos realidad si queremos... el tema es querer... sí, todos queremos, ¿pero con cuanta fuerza se quiere? Ahí es donde los sueños se cumplen, cuando los queres con fuerza, ¡y se hacen realidad... yo no me imaginaba hace unos años en estar donde estoy ahora... y acá estoy! ¡Agradecido! ¡Gracias por la oportunidad! Gracias”, cerró el entrevistado.