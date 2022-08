José Larralde avergonzado: 'No es cierto que estoy rascando la olla'

Luego de conocerse un video registrado por un aficionado donde el folclorista José Larralde se lamenta por la mala situación económica y reclama derechos por la utilización de una interpretación suya en una famosa serie de Netflix, habló desde un perfil de redes sociales este viernes y dijo sentirse "avergonzado" por la repercusión que tuvo el registro que "un pavote" tomó al azar en un video.

El reconocido cantautor explicó que todo esto sucedió porque un muchacho que pertenece a una empresa que administra a los intérpretes le pidió que le hiciera una charla para grabarla en video supuestamente para un amigo. "Yo le dije lo que salió, lo que ya escucharon".

"Yo dije estoy rascando el fondo de la olla como todos, pero es una forma de hablar que tenemos. Pero no es cierto, además si fuera cierto mi hambre es mío, si yo tuviera hambre tengo mil oficios para hacer". Larralde negó avergonzado que esté buscando un subsidio o algo por el estilo y agradeció la ayuda que le han ofrecido por sus declaraciones que se hicieron virales.

"Yo no necesito subsidios porque tengo dos brazos y tengo .vergüenza y tengo dignidad, es lo último que pienso perder en la vida", destacó. "Todo esto es un verso inventado por un pavote del cual me mantendré alejado". Quédense tranquilos y disculpen me da vergüenza tener que hablar de esto", enfatizó.