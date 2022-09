Jóvenes creativos estrenarán cortometraje independiente

Recientemente, la productora local e independiente Creative Owl anunció el estreno de su primer trabajo creativo llamado “Bang Bang!: A Tale of Two and a Gun”.

Este largometraje podrá verse el próximo viernes 26 de agosto a través de Youtube y es el resultado del trabajo de 8 jóvenes que, durante 12 minutos contarán la historia de una pareja “cuya relación se rompe gradualmente al punto que, por una extraña razón aparece una figura que decide el destino de ambos”, detallaron los creativos en su comunicado.

“Somos un equipo que se divierte filmando, nuestro trabajo no es remunerado y no tenemos los medios económicos para producir proyectos grandes”, comentaron los jóvenes que no dudan en promocionar su creativo trabajo.