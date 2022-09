David Bolzoni llegará a San Juan para grabar con músicos locales

Desde su Carlos Paz natal, pasadas las 17 de este martes, David Bolzoni se conectó via zoom para contarle a Canal 13, en una nota exclusiva, sobre el ambicioso proyecto audiovisual que lo traerá a la provincia en pocas semanas. El aclamado artista cordobés que le puso su voz a muchas de las canciones de las telenovelas argentinas contó que el material incluirá un disco, del cual participaron consagrados músicos de la escena local como Lucio Flores y Luciano Gutiérrez.

El autor de ‘Hazme’ comentó que llegará a la provincia dentro de pocas semanas. La idea es grabar el material audiovisual de la mano de la productora de Adrián Arrollo, también sanjuanino. ‘Hace unos meses que estamos trabajando y la fecha exacta no te la puedo dar porque no la sabemos todavía, pero sería a fines de octubre’, explicó.

Bolzoni no dio pistas sobre de que ira su nuevo material discográfico. Si estará compuesto por temas propios o mechará con covers el disco. Lo único que confirmó que tiene todas las intenciones de presentarlo en San Juan y que la participación de los reconocidos músicos locales lo pone más que feliz. ‘Con Luciano compartí mucho en Buenos Aires. El ‘Chano’ me estuvo acompañando en la última gira por Córdoba y estuvo increíble por cómo se comportó el público’, confesó el creador de éxitos musicales que atravesaron la pantalla chica nacional.

También adelantó que el disco fue grabado a distancia por la pandemia y por la comodidad que da la tecnología. Además de revelar que el trabajo está en etapa de mezcla y el material audiovisual que grabará en estas tierras, y que será acompañado por este laburo discográfico, está en preproducción, siendo este un trabajo en el que vienen metiéndole cabeza hace tiempo.

La última vez que el músico se presentó en la provincia fue en junio pasado. Justamente lo hizo en el bar de su amigo Luciano Gutiérrez, en lo que fue un repaso por sus clásicos y temas de este disco próximo a presentar. El show tuvo su calidez, por el color de su voz, y porque fue un íntimo acústico de esos que en esta clase de artistas no fallan nunca.

La charla dio para más con el autor de ‘Ni tu ni nadie’ y por eso fue consultado sobre su vuelta a los escenarios tras el parate obligado por la pandemia. El reconocido músico que además de presentarse en San Juan lo hizo en Mendoza y Córdoba contó que toda esa experiencia fue maravillosa. ‘Después de lo que vivimos con la pandemia que fue una suerte de pesadilla, sobre todo los músicos que parecía no terminarse jamás. Fuimos los primeros en desaparecer y los últimos en volver. Por lo que, de pronto estar nuevamente girando, encontrándonos con el público en los escenarios, y encima con un público ávido de espectáculos, hace que estémonos encontrándonos con convocatorias que antes no se veían, fue algo increíble’, dijo.

Luego agregó sobre el feedback con la gente: ‘La verdad, maravilloso. Estoy disfrutándolo muchísimo. Ahora abocado al disco, por lo que estoy guardándome un poquito para esto y para la próxima gira para presentar el material’.

Acerca de las canciones que potenciaron su carrera, Bolzoni contó que en el caso de las que son de su autoría, la mecánica era simple, pero a la vez todo un ‘laburazo’. El cordobés reveló que cuando era convocado para componer para una telenovela, le acercaban un guion el cual leía para poder darle vida a los éxitos que ya se le conocen tanto, y que en su tiempo no dejaron de sonar las radios.

‘Cada historia tuvo una manera distinta de abordarse, pero en definitiva todas fueron alucinantes. Haber hecho música para telenovelas era algo que no estaba dentro de los sueños que yo tenía como músico, por lo que haber experimentado esas vivencias con gente tan talentosa para proyectos tan grosos fue una bendición. Aprendí muchísimo y me quedó mucho para la vida, ya que saque muchas experiencias y amigos de estas canciones que ya son parte de mi vida’, confesó el ex miembro de AQM, dúo que formó con Germán Gelpi en los 00’ y destellaron en éxito con la versión de Resistiré para la ficción que llevó el mismo nombre.

Por último, Bolzoni contó que ‘si todo se encamina bien’, probablemente pueda darse un show en la provincia a fines de octubre, fecha que lo tendrá presentando el material audiovisual.