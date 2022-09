La "locura" de dos jóvenes que gestó la visita de Borges a San Juan en 1981

Este 24 de agosto se conmemora el día del lector en honor del nacimiento de Jorge Luis Borges, uno de los literarios más reconocidos de América Latina. Ante tan importante fecha, Antonio De Tommaso charló con Banda Ancha sobre la llegada del maestro de la escritura en 1981.

Es así como Antonio comenzó su relato señalando que llegar a Borges fue 'lo más loco e improvisado' que hizo en su vida. Todo fue en una visita a Buenos Aires con su amigo Juan José Russo. Ellos iban pasando por la casa del escritor argentino cuando a Russo se le ocurrió llamar al timbre. Para su suerte fueron atendidos y lograron conocer la intimidad de quien escribió cuentos que son parte de la cultura nacional.

Ya sentados en el sofá del escritor del Aleph, le comentó que no iba a San Juan desde que perdió su visión, pero le gustaría llegar. Para no perder el contacto, Borges le dio el número de su teléfono fijo. Esto los llevó a pensar en traerlo a la provincia, pero en cultura de la provincia no les creyeron que ellos poseían el número telefónico. Por ello es que acudieron a una periodista que si bien no les creyó al principio, hizo la llamada.

Borges atendió y los recordó a los jóvenes como 'sus amigos sanjuaninos'. Lo que afirmó lo que decían. A partir de ahí se empezó a gestar la llegada del escritor, la cual se concretó en noviembre de 1981. Allí dio una charla en el teatro Sarmiento y posteriormente salió a la Plaza 25 de Mayo con sus amigos sanjuaninos. Según Antonio, el autor de múltiples éxitos literarios era un hombre muy agradable, incluso en su charla en la plaza les indicó 'mi mayor frustración es que soy un humorista incomprendido'. Sentenciando que la población no lo entendía.