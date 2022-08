"Desbocados" llega a la cartelera local

Con una prolífica producción teatral, el elenco "Inefables" anunció el pre estreno de su nuevo trabajo.

"Desbocados" cuenta con la participación de Florencia Castro, Ezequiel Albano y Simón Molina: "Luego de convivir con culpa y frustración, cualquier persona es arrinconada a desesperarse, buscando un punto de fuga aparece el tango, como un salvataje que ayuda a lidiar por momentos con malos ratos, callando esas voces que inevitablemente se está predispuesto a escuchar, recordando heridas que aún no sanan, memorias que ya no son y verdades que no se desean escuchar. A través de la danza, la oscuridad y la locura, se encuentra una excusa para lidiar con lo real para convivir con la bestia que nos habita, quizá una nueva forma de libertad", explicó la sinopsis.

Con dirección de Benjamín Morán, producción general de Daniela “Titux” Parra y con la asistencia de producción de Ezequiel Albano, Guadalupe Herrera, el staff se completa con el vestuario a cargo de Florencia Castro Agüero.

La obra se presentará en la sala Ánima Cultural (Gral. José María Paz Oeste 1157, J5400 San Juan) el 14 de agosto a las 21 horas.

Las entradas anticipadas pueden conseguirse a $700 por Mercado Pago, alias Inefables.Sj.