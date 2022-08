Guadalupe de la Fuente presenta nuevo temas

Este martes, Guadalupe de la Fuente habló con Daniel Tejada en Banda Ancha para contar, en primera persona, el show presentación de sus nuevos temas acompañada de reconocidos músicos locales.

"El espectáculo se basa en mis canciones junto a mis músicos que serían ´los empleados del mes´ con Valentín Cora, Marcelo Laspiur y, desde Mendoza, Nicolás Cabrera", comenzó diciendo la artista.

Luego se refirió a los nuevos temas: "Siempre me baso en algo que me marcó en mi vida, desde lo más insignificante hasta temáticas más fuertes como la violencia de género. Creo que hacer música es muy difícil, pero puedo decir que se me abren puertas desde el Gobierno hasta lugares independientes como bares".

Guadalupe subirá a escena junto a su banda este 4 de agosto en Av. Libertador 1473 oeste desde las 22 horas.