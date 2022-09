Lo nuevo de Paulo Londra y Ed Sheeran

Desde el regreso de Paulo Londra a la música, luego de mantener algunos conflictos legales con una discográfica que se quedó con sus derechos, el cordobés lanzó nuevos temas entre ellos, la segunda vuelta con el artista internacional Ed Sheeran.

Los mediáticos tuvieron un primer encuentro en "Nothing On You" y, ahora volvieron a colaborar en "Noche de novela".

Si bien, según la critica y el gusto de los seguidores, la nueva canción no sea del agrado total de los fanáticos, es una confirmación del alcance global del artista argentino.

Alejado también de los escándalos con la madre de sus hijos, Londra volvió a apostar al amor de la mano de Martina Quetglas con quien fue fotografiado hace pocas semanas.