"Desbocados" sube a escena en la sala del Avispero

Luego de pre estrenar la obra "Desbocados" el elenco "Inefables" invita a toda la comunidad sanjuanina a una noche especial el próximo 3 de septiembre.

El Avispero Escénica, será el lugar en donde el reconocido elenco local suba a escena con la historia cuya sinopsis detalla: "Luego de convivir con culpa y frustración, cualquier persona es arrinconada a desesperarse, buscando un punto de fuga aparece el tango, como un salvataje que ayuda a lidiar por momentos con malos ratos, callando esas voces que inevitablemente se está predispuesto a escuchar, recordando heridas que aún no sanan, memorias que ya no son y verdades que no se desean escuchar.



A través de la danza, la oscuridad y la locura, se encuentra una excusa para lidiar con lo real para convivir con la bestia que nos habita, quizá una nueva forma de libertad".

A las 22 horas en Entre Ríos 1566 (Sur) de Trinidad, podrá verse la puesta protagonizada por: Florencia Castro, Ezequiel Albano y Simón Molina.

Bajo la dirección de Benjamín Morán y la producción de Daniela Parra, las entradas anticipadas pueden conseguirse ingresando el siguiente link.