Lou Reed presenta nuevo disco con temas inéditos

Tal como estaba anunciado, la viuda de Lou Reed, Laurie Anderson, anunció el lanzamiento de un nuevo disco del artista neoyorquino que falleció a los 71 años en 2013.

La placa estará compuesto por material inédito que corresponde a los primeros años de la carrera de Reed bajo el nombre de "Words & Music, May 1965" y será publicado por el sello independiente Light in the Attic Records.

Con 17 canciones, el álbum contará con la producción de Laurie Anderson, Don Fleming, Jason Stern, Hal Willner y Matt Sullivan. El nuevo trabajo incluirá primeras versiones de clásicos de The Velvet Underground como "I’m Waiting for the Man" "Heroin" o "Pale Blue Eyes", y otros temas de su discografía solista como “Men of Good Fortune” que apareció en el álbum "Berlín" de 1973.