Planeta Lúdico: la apuesta para que los adultos ejerciten la libertad de creación

De la mano de la consagrada actriz sanjuanina, de larga trayectoria en los escenarios como lo es Patricia Savastano, un grupo de personas inmiscuidas en la búsqueda de hacer brotar la creatividad de cada persona dieron vida a Planeta Lúdico. Se trata de un espacio en el cual la gente que allí concurre hace ejercicio creando, jugando, puesto que cuenta con una amplia grilla de actividades, según la misma artista local contó el pasado viernes en Tarde Trece.

‘Planeta Lúdico hace que la gente se empiece a expresar de otra manera, Por empezar hay cosas que son explicitas y otras que no. Para eso está el espacio, con toda la gente incluyéndome a mi jajaja’, explicó la sanjuanina.

En este espacio conviven el arte con la actividad de reciclar en un bello recicladero. Hay una huerta para los que quieran meter sus manos a la tierra. Hay juegos de diferentes índoles que le permitirán a los adultos sacar su lado más niño para ‘extemizar’ sus lados creativos ocultos.

Toda la alocada y a la vez atinada propuesta nació de la preparación que tuvo la artista sanjuanina en otras partes del mundo como Suiza y Costa Rica. Cuando podía darse un respiro del trabajo, le dedicaba unos meses largos a formarse para poder hoy en día hacer que los demás practiquen siempre la libertad de expresión creativa. ‘La búsqueda pasa por activar los modos de elaborar las emociones y hacer magia desde la palabra. Yo creo y genero desde todo lo que manifiesto en cuanto a materia, pero también en todo lo que no se ve’, comentó a Canal 13.

‘Cuando éramos niños y nos dolía la panza, hacíamos un dibujo y se nos pasaba. Pero eso lo vamos perdiendo con el tiempo, en mi caso, yo lo practico desde que soy chica y no lo perdí. Viví 20 años en Europa, tengo miles de escenarios y me formé, y no lo deje que se perdiera’, señaló la artista.

Savastano señaló que para participar de Planeta Lúdico están abiertas las puertas para todas aquellas personas que quieran hacer sus propuestas. ‘Lo que buscamos es gente que se recicle, que envejezca rejuveneciendo, que se mantenga despierta’, cerró la consagrada artista sanjuanina.