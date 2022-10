Mauricio Nozica: “Me encanta ser influencer de San Juan en el mundo”

Saliendo de los límites de San Juan, Diario 13 entrevistó a Mauricio Nozica, más conocido como “El Yarco”, el personaje que en las redes sociales conquista con sus videos llenos de humor, costumbrismos e idiosincrasia local.

Con su simpatía particular, el mediático comenzó la charla y dijo: “Soy Mauricio, un sanjuanino en Alemania. Hago teatro y mi actividad en redes solo la conocen los que me siguen”, explicó.

Luego agregó: “Me defino como creativo, sensible, alegre, relajado e inquieto. Mi actividad principal es ser ingeniero en Alimentos y trabajo como desarrollador en una empresa alemana”, comentó Nozica sobre sus obligaciones actuales.

Con dos personajes fuertes como “La Gladys” y “La Susy”, el entrevistado contó de dónde surgieron y por qué sus fanáticos no dejan de comentar los posteos que las tienen como protagonistas: “La Gladys y la Susy surgen de los vídeos del ´Curso básico del sanjuanino´ que fue realizado en el año de la pandemia, y ahí nacieron los dos personajes, con las pelucas de mis vecinas, que me las regalaron. Los personajes me los marcó la gente y, desde ese momento usé las pelucas en un video”.

Luego de repasar los distintos temas que tratan sus personajes como el calor, las costumbres, el mate, los lugares turísticos, las relaciones, entre otros, Nozica detalló qué tiene en cuenta para realizar sus producciones: “Las ideas surgen de la nada, viendo noticias, me voy nutriendo de lo que veo en las redes, de lo que leo, de lo que la gente me dice, me manda, es un ida y vuelta. Es un proceso creativo entre el público, redes sociales y noticias”, aseguró el también actor.

Sobre esa pasión de su vida y de sus comienzos, Mauricio relató: “A los 15 años comencé a hacer teatro en la Cooperativa Teatro de Arte y, a los dos años, junto con otros actores realizamos una obra infantil, “La Caperucita Roja” del elenco Umpa Lumpa, la que presentamos por más de dos años. También hice comedia musical, en “A Capella” e improvisación con Sebastián Ozdoba y estudié clown con Fabricio Montilla y varios cursos de actuación para perfeccionarme”.

Lejos de San Juan desde el 2021, Mauricio aseguró que disfruta su actividad en las plataformas sociales y, sobre todo dar a conocer a su ciudad natal: “Me encanta ser influencer de San Juan en el mundo, que sea bien sanjuanino, marca local expandirme al mundo, me gusta tener la casilla de San Juan y al que le guste que me siga. Me gusta mucho hacer cosas con mi tonada, con la idiosincrasia de mi provincia. Soy bien de la ´República de la semita´”, comentó El Yarco divertido.

“Tengo seguidores de todas partes, pero un gran porcentaje son de San Juan y creo que por eso cuando subo algo de San Juan explota, porque me siento muy identificado”.

Para el final, Mauricio contó de sus aspiraciones y dijo: “Creo que mi sueño es dedicarme a la actuación, con mi obra, recorrer el país y que todo el mundo conozca el humor sanjuanino”.