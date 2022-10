Uno a uno los nominados a los Latin Grammy

Hace pocas horas la Academia Latina de la Grabación anunció a los nominados de la Entrega Anual del Latin GRAMMY. Esta es la distinción internacional que celebra la excelencia en la música latina. Cabe decir que el proceso de premiación votan miembros creadores de música, que son parte de La Academia Latina de la Grabación, ellos representan los diversos géneros y campos creativos.

Lo que llamó la atención es que Bad Bunny no aparece en una de las categorías principales de los Latin Grammy, como es canción del año, premio que sí tentará “Hentai” de la española Rosalía. La española cuenta con siete nominaciones a estos premios, incluidos grabación del año por “La Fama” y álbum del año por “Motomami”.

En canción del año, “Hentai” deberá medirse, entre otros, con “Agua”, de los puertorriqueños Daddy Yankee, Rauw Alejandro y el afamado productor estadounidense Nile Rodgers; “Algo es mejor”, de la chilena Mon Laferte; “Baloncito viejo”, de los colombianos Carlos Vives y Camilo; “Tacones rojos”, del también colombiano Sebastián Yatra; y “Tocarte”, del uruguayo Jorge Drexler y el español C. Tangana.

La lista completa de nominados:

Grabación del año: “Pa mis muchachas”, Christina Aguilera, Becky G y Nicki Nicole con Nathy Peluso; “Castillos de arena”, Pablo Alborán; “Envolver”, Anitta; “Pa’lla voy”, Marc Anthony; “Ojitos lindos”, Bad Bunny y Bomba Estéreo; “Pegao”, Camilo; “Tocarte”, Jorge Drexler y C. Tangana; “Provenza”, Karol G; “Vale la pena”, Juan Luis Guerra; “La fama”, Rosalía con The Weeknd; “Te felicito”, Shakira y Rauw Alejandro; “Baloncito viejo”, Carlos Vives y Camilo.

Álbum del año: “Aguilera”, Christina Aguilera; “Pa’lla voy”, Marc Anthony; “Un verano sin ti”, Bad Bunny; “Deja”, Bomba Estéreo; “Tinta y tiempo”, Jorge Drexler; “Ya no somos los mismos”, Elsa y Elmar; “Viajante”, Fonseca; “Motomami”, Rosalía; “Sanz”, Alejandro Sanz; “Dharma”, Sebastián Yatra.

Canción del año: “A veces bien y a veces mal”, Pedro Capó, Ignacio Cibrián, Ricky Martin, Pablo Preciado, Julio Ramírez, Mauricio Rengifo y Andrés Torres, compositores (Ricky Martin con Reik). “Agua”, Rauw Alejandro, Emmanuel Anene, David Alberto Macías, Nile Rodgers, Juan Salinas, Oscar Salinas y Daddy Yankee, compositores (Daddy Yankee, Rauw Alejandro y Nile Rodgers). “Algo es mejor”, Mon Laferte, compositora (Mon Laferte). “Baloncito viejo”, Camilo, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal, Martín Velilla y Carlos Vives, compositores (Carlos Vives y Camilo). “Besos en la frente”, Fonseca y Julio Reyes Copello, compositores (Fonseca). “Encontrarme”, Carla Morrison, Juan Alejandro Jiménez Pérez y Mario Demián Jiménez Pérez, compositores (Carla Morrison). “Hentai”, Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo, David Rodríguez, Rosalía, Jacob Sherman, Michael Uzowuru, Pilar Vila Tobella, Dylan Wiggins y Pharrell Williams, compositores (Rosalía). “Índigo”, Édgar Barrera y Camilo, compositores (Camilo y Evaluna Montaner). “Pa mis muchachas”, Christina Aguilera, Jorge Luis Chacín, Kat Dahlia, Becky G, Yoel Henríquez, Yasmil Marrufo, Nicki Nicole y Nathy Peluso, compositores (Christina Aguilera, Nicki Nicole y Becky G con Nathy Peluso). “Provenza”, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Carolina Giraldo Navarro y Ovy On The Drums, compositores (Karol G). “Tacones rojos”, Juan Jo, Manuel Lara, Manuel Lorente, Pablo y Sebastián Yatra, compositores (Sebastián Yatra). “Tocarte”, Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez C. Tangana, compositores (Jorge Drexler y C. Tangana).

Mejor nuevo artista: Angela Alvarez, Sofía Campos, Cande y Paulo, Clarissa, Silvana Estrada, Pol Granch, Nabález, Tiare, Vale, Yahritza y Su Esencia, Nicole Zignago.

—Mejor álbum vocal pop: “Ya no somos los mismos”, Elsa y Elmar; “El amor que merecemos”, Kany García; “Clichés”, Jesse & Joy; “El renacimiento”, Carla Morrison; “Dharma”, Sebastián Yatra.

—Mejor álbum vocal pop tradicional: “Aguilera”, Christina Aguilera; “Viajante”, Fonseca; “Filarmónico 20 Años”, Marta Gómez; “La vida”, Kurt; “Frecuencia”, Sin Bandera.

—Mejor canción pop: “Baloncito viejo”, Camilo, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal, Martín Velilla y Carlos Vives, compositores (Carlos Vives y Camilo); “Besos en la frente”, Julio Reyes Copello y Fonseca, compositores (Fonseca); “Índigo”, Édgar Barrera y Camilo, compositores (Camilo y Evaluna Montaner); “La guerrilla de la concordia”, Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler); “Tacones rojos”, Pablo María Rousselon De Croisoeuil, Manuel Lara, Manuel Lorente, Juan Josep Monserrat Riutort y Sebastián Yatra, compositores (Sebastián Yatra).

—Mejor fusión/interpretación urbana: “Pa mis muchachas”, Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G con Nathy Peluso; “Santo”, Christina Aguilera y Ozuna; “Volví”, Aventura, Bad Bunny; “Tití me preguntó”, Bad Bunny; “This Is Not America”, Residente con Ibeyi.

—Mejor interpretación de reggaetón: “Desesperados”, Rauw Alejandro y Chencho Corleone; “Envolver”, Anitta; “Yonaguni”, Bad Bunny; “Nicky Jam: BZRP Music Sessions, Vol. 41?, Bizarrap & Nicky Jam; “Lo siento BB:/”, Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas.

—Mejor álbum de música urbana: “Respira”, Akapellah; “Trap Cake Vol. 2?, Rauw Alejandro; “Los favoritos 2.5?, Arcángel; “Un verano sin ti”, Bad Bunny; “Animal”, María Becerra.

—Mejor canción de rap/hip hop: “Amor”, Akapellah, compositor (Akapellah); “Dance Crip”, Santiago Ruiz, Brian Taylor y Trueno, compositores (Trueno); “De museo”, Bad Bunny, compositor (Bad Bunny); “El gran robo, pt.2?, Phanlon Anton Alexander, Geovanny Andrades Andino, Daddy Yankee y Lito MC Cassidy, compositores (Lito MC Cassidy, Daddy Yankee); “Freestyle 15?, Farina, compositor (Farina).

—Mejor canción urbana: “Desesperados”, Rauw Alejandro, José M. Collazo, Chencho Corleone, Jorge Cedeño Echevarría, Luis Jonuel González, Eric Pérez Rovira, Jorge E. Pizarro Ruiz y Nino Karlo Segarra, compositores (Rauw Alejandro y Chencho Corleone); “Lo siento BB:/”, Bad Bunny, Tainy y Julieta Venegas, compositores (Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas); “MAMIII”, Luis Miguel Gómez Castaño, Becky G, Karol G, Ovy On The Drums, Justin Quiles, Elena Rose y Daniel Uribe, compositores (Becky G y Karol G); “Ojos rojos”, Samantha M. Cámara, Nicky Jam, Vicente Jiménez, Dallas James Koehlke, Manuel Larrad y Juan Diego Medina Vélez, compositores (Nicky Jam); “Tití me preguntó”, Bad Bunny, compositor (Bad Bunny).

—Mejor álbum de rock: “Mojigata”, Marilina Bertoldi; “Unas vacaciones raras”, Él Mató A Un Policía Motorizado; “Cada vez cadáver”, Fito y Fitipaldis; “1021?, La Gusana Ciega; “RPDF”, Wiplash.

—Mejor canción de rock: “Día mil”, Eruca Sativa, compositores (Eruca Sativa); “Esperando una señal”, Bunbury, compositor (Bunbury); “Finisterre”, Juan Manuel Latorre, compositor (Vetusta Morla); “Lo mejor de nuestras vidas”, Fito Páez, compositor (Fito Páez); “No olvidamos”, Molotov, compositores (Molotov); “Que se mejoren”, WOS y Facundo Yalve, compositores (WOS).

—Mejor álbum de pop/rock: “Trinchera”, Babasónicos; “Monstruos”, Bruses; “La dirección”, Conociendo Rusia; “Los años salvajes”, Fito Páez; “Cable a tierra”, Vetusta Morla.

—Mejor canción de pop/rock: “Arráncarmelo”, WOS y Facundo Yalve, compositores (WOS); “Babel”, Fito Páez y Carlos Vives, compositores (Carlos Vives y Fito Páez); “Bye Bye”, Diego Castellano, Adrian Dárgelos y Gustavo Torres, compositores (Babasónicos); “Disfraz”, Felicitas Colina y Conociendo Rusia, compositores (Conociendo Rusia; “Qué voy a hacer conmigo???”, Bruses, Elsa y Elmar y Alan Saucedo, compositores (Elsa y Elmar y Bruses).

—Mejor álbum de música alternativa: “The Sacred Leaf”, Afro-Andean Funk; “Kick II”, Arca; “Deja”, Bomba Estéreo; “El disko”, Ca7riel; “Motomami”, Rosalía.

—Mejor canción alternativa: “Bad Bitch”, Ca7riel y Tomas Sainz, compositores (CA7RIEL); “00:00?, Alejandro Pérez, Siddhartha y Rul Velázquez, compositores (Siddhartha); “Conexión total”, Yemi Alade, Carles Campi Campón, José Castillo, Jeff Peñalva, Liliana Saumet y Magdelys Savigne, compositores (Bomba Estéreo y Yemi Alade); “Culpa”, Ricardo Mollo, Omar Varela, WOS y Facundo Yalve, compositores (WOS con Ricardo Mollo); “El día que estrenaste el mundo”, Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler); “Hentai”, Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo, Rosalía, David Rodríguez, Jacob Sherman, Michael Uzowuru, Pilar Vila Tobella, Dylan Wiggins y Pharrell Williams, compositores (Rosalía).

—Mejor álbum de salsa: “Será que se acabó”, Alexander Abreu y Havana D’Primera; “Pa’lla voy”, Marc Anthony; “Luis Figueroa”, Luis Figueroa; “Y te lo dice...”, Luisito Ayala y La Puerto Rican Power; “Lado A lado B”, Víctor Manuelle.

—Mejor álbum de cumbia/vallenato: “Clásicos de mi cumbia”, Checo Acosta; “Feliz aniversario”, Jean Carlos Centeno y Ronal Urbina; “Quiero verte feliz”, La Santa Cecilia; “El de siempre”, Felipe Peláez; “Yo soy Colombia”, Zona 8 R y Rolando Ochoa.

—Mejor álbum de merengue y/o bachata: “Este soy yo”, Héctor Acosta El Torito; “Multitudes”, Elvis Crespo; “Entre mar y palmeras”, Juan Luis Guerra; “Resistirá”, Milly Quezada; “Tañón pal’ combo es lo que hay”, Olga Tañón.

—Mejor álbum tropical tradicional: “Café con cariño”, Renesito Avich; “Chabuco desde el Teatro Colón de Bogotá”, Chabuco; “Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola Live in Marciac”, Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola; “Gran Combo pa´ rato”, Septeto Nacional Ignacio Piñeiro; “Canten”, Leoni Torres.

— Mejor álbum tropical contemporáneo: “El mundo está loco”, Jorge Luis Chacín; “All Inclusive”, Marissa Mur; “Trópico”, Pavel Nuñez; “Cumbiana II”, Carlos Vives.

—Mejor canción tropical: “Agüita e coco”, Mario Cáceres, Jorge Luis Chacín, Kany García, Richi López y Yasmil Marrufo, compositores, (Kany García); “El malecón vio el final”, Jorge Luis Piloto, compositor (Amaury Gutiérrez); “El parrandero (masters en parranda)”, Juan Botero, Miguel Henao, Alvaro Negret, Santiago Restrepo, Joaquín Rodríguez, Juan José Roesel, Sin Ánimo de Lucro, José Nicolás Urdinola, Juan “One” Sebastián Valencia y Carlos Vives, compositores (Carlos Vives, Sin Ánimo de Lucro, JBot y Tuti); “Fiesta contigo”, Luis Figueroa y Yoel Henríquez, compositores (Luis Figueroa); “Mala”, Marc Anthony y Álvaro Lenier Mesa, compositores, (Marc Anthony).

—Mejor álbum cantautor: “Malvadisco”, Caloncho; “Tinta y tiempo”, Jorge Drexler; “Agendas vencidas”, El David Aguilar; “Marchita”, Silvana Estrada; “En lo que llega la primavera”, Alex Ferreira; “El viaje”, Pedro Guerra.

—Mejor álbum de música ranchera/mariachi: “Mexicana enamorada”, Ángela Aguilar; “Mi herencia, mi sangre”, Majo Aguilar; “EP #1 Forajido”, Christian Nodal; “Qué ganas de verte (deluxe)”, Marco Antonio Solís.

—Mejor álbum de música banda: “Esta vida es muy bonita”, Banda El Recodo De Cruz Lizárraga; “Va de nuevo” , Banda Fortuna; “Me siento a todo dar”, Banda Los Recoditos; “Sin miedo al éxito (deluxe)”, Banda Los Sebastianes; “Abeja reina”, Chiquis.

—Mejor álbum de música tejana: “Despreciado”, El Plan; “Camino al progreso”, Grupo Alamo; “Una ilusión”, Isabel Marie; “Dime cómo se siente”, Destiny Navaira; “Para que baile mi pueblo”, Bobby Pulido;

—Mejor álbum de música norteña: “Bienvenida la vida”, Bronco; “La reunión (deluxe)”, Los Tigres Del Norte; “Corridos felones (Serie 35)”, Los Tucanes de Tijuana; “Estas se acompañan con cerveza”, Pesado; “Obsessed”, Yahritza y Su Esencia.

—Mejor canción regional mexicana: “Ahí donde me ven”, Gussy Lau, compositor (Ángela Aguilar); “Cada quien”, Edgar Barrera, Eduin Caz, Nathan Galante, Maluma y Horacio Palencia, compositores (Grupo Firme y Maluma);“Chale”, Edén Muñoz, compositor (Edén Muñoz); “Como lo hice yo”, Edgar Barrera, Carin León y Matisse, compositores (Matisse, Carin León); “Cuando me dé la gana”, Christina Aguilera, Rafael Arcaute, Jorge Luis Chacín, Kat Dahlia, Yoel Henríquez, Yasmil Marrufo y Federico Vindver, compositores (Christina Aguilera y Christian Nodal); “Nunca te voy a olvidar”, Mireya y Román Rojas, compositores (Mireya con Flor de Toloache, Román Rojas y Jorge Glem). “Vivo en el 6?, Edgar Barrera, Edén Muñoz y Christian Nodal, compositores (Christian Nodal).

—Mejor álbum instrumental: “Back to 4?, C4 Trío; “Gerry Weil sinfónico”, Gerry Weil y Orquesta Sinfónica Simón Bolívar; “Ofrenda”, Grupo Raíces de Venezuela; “Maxixe samba groove”, Hamilton De Holanda; “Ella”, Daniela Padrón y Glenda Del E.

—Mejor álbum folklórico: “La tierra llora”, Paulina Aguirre; “Quédate en casa”, Eva Ayllón; “Flor y raíz”, Pedro Aznar; “Palabras urgentes”, Susana Baca; “Un canto por México - El musical”, Natalia Lafourcade; “Bendiciones”, Sandra Mihanovich; “Ancestros sinfónico”, Síntesis, X Alfonso y Eme Alfonso.

—Mejor álbum de tango: “Horacio Salgán Piano Transcriptions”, Pablo Estigarribia; “Alma vieja”, Los Tangueros del Oeste; “Tango”, Ricardo Montaner; “Milonguero”, Pablo Motta Ensamble con Franco Luciani; “Tango de Nuevos Ayres”, Mariana Quinteros; “Spinettango”, Spinettango.

—Mejor álbum de música flamenca: “Orgánica”, Carmen Doorá; “Libres”, Las Migas; “Leo”, Estrella Morente; “El cante”, Kiki Morente; “Ranchera flamenca”, María Toledo.

—Mejor álbum de jazz latino/jazz: “Jobim Forever”, Antonio Adolfo; “#CubanAmerican”, Martin Bejerano; “Chabem”, Chano Domínguez, Rubem Dantas y Hamilton De Holanda; “Mirror Mirror”, Eliane Elias, Chick Corea, Chucho Valdés.

—Mejor video musical versión corta: “Mía”, Cami; “This Is Not America”, Residente con Ibeyi, Lisa-Kaindé Diaz y Naomi Diaz; “A carta cabal”, Guitarricadelafuente; “Hentai”, Rosalía; “Nadie”, Sin Bandera; “Tocarte”, Jorge Drexler con C. Tangana.

—Mejor video musical versión larga: “Bailaora - mis pies son mi voz”, Siudy Garrido; “Hasta la raíz: El documental”, Natalia Lafourcade; “Motomami” (actuación en vivo por TikTok), Rosalía; “Romeo Santos: King of Bachata” (documental), Romeo Santos; “Matria”, Vetusta Morla.