Carolina Castro: “El teatro es el lugar que encontré para que se escuche mi voz”

Un nuevo sábado trae a una nueva “Mujer Activa” y, en esta oportunidad Carolina Castro se suma a la propuesta de Diario 13 San Juan para contar acerca de su vida relacionada al arte y a las terapias alternativas.

“Soy la que soy. Mi nombre es Carolina Castro. Mis profesiones son: profesora en artes visuales, directora de teatro, actriz y terapeuta holística”, comenzó diciendo y luego agregó: “No me gusta definirme porque creo que las personas no somos los títulos que tenemos, ni los roles que creemos cumplir, ni lo que pensamos de nosotros mismos, somos algo mucho más hermoso y grande. En el camino vamos cambiando todo el tiempo y con respecto a esto cito a Alejandro Jodorowsky -creador de la psicomagia- que dice ´no te definas concédete todas las posibilidades de ser. Cambia de caminos cuántas veces sea necesario´. Si yo me defino por lo que estudié entonces me limito y no puedo ser nada más que eso y yo siento que ´soy todo´”.

La entrevistada usó cinco palabras que siente sobre ella misma: “Apasionada porque creo en mí y en mi labor; libre porque tomé todo lo aprendido y vivo mi propia verdad; creativa porque lo que llega a mí lo transformo, amorosa porque trato de hacer todo desde el amor y valiente porque reconozco mi fuerza para caer y levantarme constantemente”, aseguró Carolina.

Dedicada principalmente a la docencia y al arte, la entrevistada también ocupa gran parte de su tiempo en terapias holísticas: “Mi pasión comienza después de un matrimonio terrible y de un divorcio violento con la misma persona, comencé a preguntarme por qué repetía siempre las mismas historias de desamor. Después de salir de esta relación, la cual me situó en un antes y un después en mí vida me encerré en un departamento y comencé a leer un libro de Jodorowsky ´Manual de Psicomagia´, descubrí que cargaba con un transgeneracional de dolor, de violencia, de carencias emocionales y materiales; en ese momento sentí claridad, fue algo que se me revelaba”, expresó.

Luego Castro sumó: “Ahí empezó mí viaje espiritual de autoconocimiento profundo. Empecé a tomar clases de teatro, las cuales me hicieron descubrir un mundo increíble, empecé a estudiar tarot, a leer sobre Biodescodificación, a escuchar videos de espiritualidad, estudiar pránica, registros Akáshicos , meditar, constelar. Me inscribí en cursos de distintas terapias holísticas, experimenté conmigo la psicomagia y mi vida se fue transformando. Atendía personas en mi casa, porque mis amigos me recomendaban y así llegaba a mi vida gente pidiéndome ayuda”, recordó sobre su camino de aprendizaje.

Relacionado al arte y la actuación, Carolina detalló: “Escribí, dirigí y actué una obra de teatro llamada ´Prohibidas´ (basada en el dolor que vivieron las mujeres de mi familia), gané un tercer premio en la Teatrina sanjuanina del 2018 con esta obra. Fue declarada de interés cultural y social por la cámara de diputados de la provincia de San Juan. Descubrí en el teatro una forma de canalizar tanto dolor y en el 2019 estrené ´Asesinos´, otra obra de teatro mía que reflejaba la violencia oculta en una familia de clase media”.

La llegada de la pandemia significó un nuevo desafío para Carolina: “El encierro otra vez, me llevó a replantearme cosas en mí vida y comencé a ver más de cerca mis heridas del alma, ya que atravesé tres meses encerrada con mi gato y mi perro. Ahí lloré, me vi otra vez, me frustré y de vuelta la sombra mostrándome lo que debía seguir sanando. Comencé a estudiar de manera virtual astrología, Biodescodificación, constelaciones familiares. Y a fines del 2020 a puertas del 2021 abrí mí Centro Holístico, el cual también fue un desafío, porque la gente de San Juan es muy prejuiciosa y conservadora. Tuve que trascender mis propios prejuicios y miedos, tomé sesiones de coaching con una amiga para tomar el impulso de tener mí propio lugar de trabajo Holístico y así fue como nació ´Centro de Luz´, que es mi lugar favorito”, reconoció orgullosa de su logro.

Sobre la efectividad de sus vivencias personales que comparte en su centro, Carolina aseguró: “Yo creo en estas terapias primero porque funcionaron en mi vida, segundo porque la gente que me consulta también tiene cambios a nivel personal. Solo es cuestión de experimentar, de vivirlo, aunque no se crea, porque estas terapias se centran en el autoconocimiento, aprender a amarse y sobre todo reconocer nuestra sombra y aceptarla”.

Acerca de su actividad relacionada al mundo del teatro, la “mujer activa” aseguró: “Doy clases de teatro a adolescentes en un colegio. Escribo obras de teatro y las dirijo. Me baso en mis propias experiencias para escribir las obras., lo que tengo para decir”.

Llegando al final de la entrevista, Castro comentó cuáles son sus próximos pasos: “Mis proyectos están enfocados sobre todo en mi evolución personal. Seguir ayudando personas en su despertar espiritual, expandir mi centro holístico, viajar y llevar mis conocimientos a otros lugares. Seguir enseñando y formando sanadores. Estrenar mi próxima obra de teatro basada en el amor y en las relaciones de pareja. Seguir expresándome a través del arte… Y sobre todo, mi sueño principal es que cada ser humano pueda descubrir su poder interior para vivir en un mundo más consciente y si yo puedo ser una guía, una maestra o una chamana para ayudar en esta tarea, bienvenido sea”.