Mano a mano con Valeria Naya: 'nosotros leemos lo que nos gustaría vivir'

Norte es una novela donde una mujer busca superar todo y encontrarse a sí misma. Su autora, Valeria Naya, charló en exclusiva con Diario 13 sobre como fue ganar el premio que llevó a la publicación de su tercer libro y como fue la creación del mismo.

El inicio de la publicación sienta base en el momento en que Valeria gana el premio Lidia Maria Riba 2022, lanzado por Editorial VREditoras. Esta es si primera novela bajo una editorial, ya que las anteriores fueron autopublicadas. Su emoción fue enorme, no solo por haber ganado sino por todo el proceso previo que llevó a uno de los momentos más felices de su vida, porque pudo concretar un importante sueño en lo respectivo a lo literario.

Todo lo respectivo al concurso ganado fue una vorágine porque no pudo asistir a la premiación porque contrajo covid. Sin embargo, estuvo de manera virtual. Cabe decir que la selección final se dio durante la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Si bien hubo muchos problemas, concretamente enlazados con internet, el momento en que le dijeron que era la ganadora fue muy emocionante.

Ya, unos meses después con el libro en librerías, Valeria recorre las librerías con mucha emoción para verlo en donde siempre soñó. 'Estoy muy feliz, me pone tan feliz todo lo que me van diciendo por qué me han marcado cosas que para mí eran importantes y que quería que llegara. Esto significa que hice las cosas bien, porque lo que quería que llegara, llegó' comentó la autora.

Valeria señaló que ella es licenciada en letras y es una apasionada en la literatura romántica y el policial, por ello es que sin pensarlo unificó ambos géneros. Además, ella reflexionó sobre el nuevo género romántico alejado del clásico en el que cuenta la historia de amor y nada más. Por esto explicó que hoy ha cambiado 'somos un entramado de historia, entonces en las historias hay eso, porque nosotros leemos lo que nos gustaría vivir'. En este sentido recalcó 'no fue complicado, sino que era necesario poner otra trama a la vez de la romántica. En este caso me decidí por el policial porque es lo que me apasiona y que iba bárbaro con el personaje'.

'Yo no pensé los personajes de manera física sino que más en lo psicológico y cómo llegaron a dónde llegaron' especificó Valeria. Sobre la protagonista, Emma señaló que es una mujer de 45 años que vivió y pasó todo lo que la persona vive en más tiempo. Naya mencionó que historia relata lo sucedido 5 años después de haberse divorciado, algo que la marcó. Por eso es que luego de una charla con su hija toma la valiente decisión de hacer borrón y cuenta nueva. Por lo que se va del país para comenzar de cero.

Esta novela tiene una amplia investigación por parte de la autora oriunda de La Plata, ya que se nutrió de varias historias y la empatía que le generó saber qué haría ella en caso de que le sucediera algo similar. En este caso es todo prepandémico, y para abordar ciertos temas consultó a psicólogas, personas de la comunidad LGBT y a quienes ejercen el poliamor. 'Son temas que trato con mucho respeto y para lo cual tuve que investigar porque es la mejor manera para no hacer sentir mal a nadie' sentenció Naya. Sobre los trámites de viajes y como es vivir en otro lugar se basó en lo que le sucedía a una familia amiga que justo se fue del país.

Con Norte en las librerías ya trabaja en su próxima novela, la cual aún no posee título. Aunque ya tiene una que está en evaluación de la editorial y que espera con muchas ansias que sea lanzado.

Norte es una novela con mucha esencia y no solo para mujeres que atraviesan una separación sino también para quienes pierden su rumbo. 'El Norte soy yo y después vienen todos los demás puntos cardinales que pueden ser nuestras familias, parejas, amigos, etcétera. Pero uno siempre tiene que ser uno la primera' explicó la autora.

Aquí podes ver la entrevista completa con Valeria Naya: