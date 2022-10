Trueno estrenó una sesión musical grabada en La Boca

En medio del éxito y del reconocimiento, el rapero Trueno estrenó su concierto para el Tiny Desk. La particularidad de esta tocada fue que se realizó en el colorido Caminito del barrio porteño La Boca.

En esta nueva edición que presenta la radio pública estadounidense NPR del ciclo "El Tiny" dedicado a la música y la cultura latina, es el novio de Nicki Nicole el elegido para compartir su música.

En la sesión, el artista interpretó "Dance Crip", "Bien o Mal", "Tierra Zanta", "Argentina" y hasta exhibió sus credenciales con un encendido freestyle y una dedicatoria para aquellas "islas que me cantan tango, porque fueron y son nuestras" en alusión a Malvinas, informó Télam.





“Bienvenidos a La Boca, es el Trueno quien les habla. El barrio del que soy oriundo, donde yo nací, donde me formé, donde me hicieron ser quien soy, donde me junté con mi 'ñeri', con mi padre, donde viví toda mi vida. Esto es el Tiny Desk, desde el barrio de los conventillos, el barrio de los inmigrantes y de los colores. Directamente para todo el mundo. No sé si estoy bien o mal, pero represento igual", abrió el mediático.

En el momento de presentar "Tierra Zanta", la canción que grabó junto a Víctor Heredia, Trueno se refirió a América Latina y dijo "somos todos hermanos" sin importar " del país que seas" y añadió sobre su arte: "Directamente de Latinoamérica para todo el mundo. Somos lo que más se la aguantan, los que nacieron en la selva entre animales y plantas. Somos de donde solamente soñamos con un plato de comidas y unas llantas. Si me preguntan quien soy, soy mi tierra santa".

Mario Pergolini festejó el show, a través de un posteo en su cuenta de Instagram donde expresó: "Increíble! @trueno y su #tinydesk. Quedémonos tranquilos. Hay artistas Argentinos para rato. Un capo el pibe".