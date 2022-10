Rusherking estrenó "Perfecta", la canción para la China Suárez

Finalmente y luego de una larga espera, este jueves 29 de septiembre Rusherking presentó su tema "Perfecta", la canción que le escribió a su novia Eugenia China Suárez en el mejor momento de su relación.

Mariano Javier Castro, líder de Dread Mar-I, fue el artista elegido por el ex de María Becerra para acompañar esta dulce canción del joven artista.

Como no podía ser de otra manera, La China fue la protagonista del video en donde la historia de amor se vio reflejada en dulces imágenes.

"Te he buscado por todo el mundo, dime dónde has estado. Que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir con alguien que me haga sentir en las nubes. Y me di cuenta de eso cuando te tuve. Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado", es la letra de la canción en el comienzo.

"Nadie va a entender jamás, no hay nadie más, solo vos cuando me mirás. Y el mundo que se para, de ti nadie me separa".

"El tiempo junto a tí es algo que no entienden. Valoro todo eso que es amor. La vida, para mí, regala esos momentos, vivirlo sin intenso sin dolor...Y si todos tienen alguien más, lo nuestro será algo especial. No quiero nadie más y para mí eres perfecta".

"Y si un día te vas, te esperaré en el mismo lugar que te besé. Un amor así ya no se encuentra", expresó Rusherking en medio de un campo de girasoles junto con la actriz.