Tierra en los Bolsillos, el libro de Laura Miranda que replantea los duelos

Las pérdidas en muchas ocasiones suelen ser temas complicados, y mucho más difíciles de transitar, pero Laura Miranda llega con su libro con una mirada holística que deja claro el proceso de duelar y sanar para seguir. De ello charló en exclusiva con Canal 13, sobre su último lanzamiento y como fue la producción del mismo.

Tierra en los bolsillos es una novela coral en la que los numerosos personajes se encuentran ante una encrucijada que deberán resolver cómo procesar las pérdidas para seguir adelante y vivir la vida a pleno. Aquí Laura Miranda toma muchos temas complejos, ella indicó en exclusiva 'en mis novelas hay temas sensibles que nos alcanzan a todos en la vida misma, por lo tanto, las pérdidas no escapaban a esta realidad que a todos nos toca'. En este punto señaló que debemos entender por pérdida no solo a la muerte sino como una mudanza, cambios en general. Es decir esos cambios que 'uno las tiene que atravesar y que tiene que aprender a vivir con eso' aclaró la autora. Por ello es que investigó profundamente y reflexionó para llegar a crear un libro que la pone en lo alto de los ejemplares de Vera Romántica, del sello VR Editoras.

Al consultarle como confluyó el ser abogada y escritora señaló 'Yo en realidad trabajo como abogada del Estado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero dejé después de 5 años de dedicarme la escritura. Deje lo que era la profesión independiente porque ahí sí no me daban los tiempos. Pero sostuve la docencia, la abogacía y la escritura durante 5 años'. A su vez mencionó 'Ya cuando a los libros les fueron mejor, ya no podía asumir tantos compromisos así que sigo ejerciendo pero en otro lugar. La verdad que continuamente uno le roba tiempo al tiempo para cumplir todos los roles. No quiero dejar del todo mi profesión, pero lo cierto es que los libros me llevan cada vez más tiempo'.

El duelo como base de su historia tiene incidencia en los cambios ya sea de los cuerpos, situaciones, sobre ello añadió 'entiendo que el secreto es poder atravesar las distintas etapas que nos lleven integrar la nueva realidad a nuestras propias condiciones que podemos empezar a vivir'. Por tal motivo mencionó 'con la ausencia poder empezar a vivir'. A ello le sumó ' en realidad a las personas nos habitan situaciones continuamente cambiantes, no somos completamente felices, pero tampoco estamos completamente tristes, hay poder integrar'.

La investigación y sus vivencias son parte esencial de este libro que marca un antes y después en su carrera, ella no solo profundizó en la psicología, sino que puso en papel parte de lo que ella cree. Sobre la frase 'esta bien estar mal' aclaró que esto si esta bien siempre y cuando sea un tiempo prudente y pueda atravesar cada etapa del duelo. En caso de que esto se prolongue no es sano.

El lector se va a topar con una novela en la que va a poder empatizar, ya que todas las situaciones le serán cercanas o propias, por tal motivo señaló 'yo hago algo en la novela que son situaciones que todos hemos vivido entonces es muy fácil encontrarse en una ficción, pero siente cercanía'. También dijo que aquí encontrarán 'la posibilidad de que cada lector se identifique con cada una de estas historias'. A la vez sentenció 'te va a encontrar alternativa para vivir mejor'. Luego señaló que 'las pérdidas no tiene nombre y apellido, no tiene género, no tiene distinción. A todos nos atraviesa'.

El nombre del libro no es solo una metáfora, sino que hay cierta literalidad con una referencia personal. Laura comentó en este medio 'es una doble realidad, por un lado, el simbolismo de que decidimos llevar en nuestros bolsillos'.y a su vez 'fue que cuando mi padre, que le dio título a esta historia, me comentó de algo que le sucedió'. El papá de Laura le comentó que un duelo que debió atravesar en su niñez fue cuando se mudó de hogar, él siempre volvió allí y cuando se iba tomaba tierra para guardarla en su bolsillo. Ese acto lo hacía sentir cerca de lo que era su refugio. 'Eso me pareció tan significativo, que alguien después de 80 años pueda recordar este suceso, entonces este era un hombre y un poco jugué con esto de que tierra decidimos guardar' confesó la autora argentina.

Su próximo proyecto aún no están tan trabajados, pero ella va armando una historia lentamente en su cabeza. El tema que pretende seguir está enlazado al perdón. Laura explicó que es 'porque estaba observando mucho que el perdón, desde mi punto de vista debería ser un acto conclusivo, sin embargo, en la práctica me da la sensación de que nunca es conclusiva del todo porque siempre queda un dejó de memoria'.