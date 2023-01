Se terminó la espera, Bizarrap lanzó su tema con Shakira

Exactamente a las 21 horas del miércoles 11 de febrero, el productor argentino Bizarrap -que será parte de la programación de la Fiesta Nacional del Sol- estrenó su colaboración #53 con la participación de Shakira.

Desde hacía un par de días, la información se conoció a través de las redes sociales y, como era de esperar, comenzaron las especulaciones sobre a quién está dirigida la letra de la nueva canción que ya se puede escuchar en la plataforma Youtube.

A través de Instagram comenzaron a viralizarse algunos versos del tema de la colombiana que hablaron de traición y desamor: "Una loba como yo, no está pa´ tipos como tú. A ti te quedé grande por eso, estás con una igual que tú. Yo contigo no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Yo solo hago música, perdón que te salPIQUE".

Más empoderada que nunca, la cantante se divirtió interpretando la canción que aparentemente estaría dedicada a su ex pareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué y que, seguramente se transformará en un nuevo hit del verano.