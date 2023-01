Sorpresivo: se conoció parte de la letra del tema de Shakira y Bizarrap

Este martes se conoció el nombre del artista que será parte de la nueva sesión del reconocido artista y DJ, Bizarrap.

Se trata de Shakira quien será la protagonista de la colaboración #53 y, como todos pensaban, la letra que se conocerá en breve está relacionada al crisis que la colombiana tuvo con su ex pareja, Gerárd Piqué.

El usuario Nicozad dijo que recibió la información, de "una prensa especialísima" y adelantó algunos versos del esperado tema.

A través de algunas historias de Instagram, el influencer detalló que Shakira, en breve, cantará:

"Una loba como yo, no está pa´ tipos como tú. A ti te quedé grande por eso, estás con una igual que tú. Yo contigo no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Yo solo hago música, perdón que te salPIQUE".

El estreno de la canción está previsto para este miércoles 11 de enero a las 21 horas.