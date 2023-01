Una canción inolvidable: Amo lo extraño de Sui Generis

La música crea magia, trae recuerdos y personas, momentos únicos e inolvidables. Eso es lo que sucede con el rock nacional y, en muchos casos, cuando suena una canción de Sui Generis.

En esta oportunidad recordamos "Amo lo Extraño", el tema de la mítica formación integrada por Charly García (teclados, guitarra acústica, voz y composiciones) y Nito Mestre (flauta, guitarra acústica y voz), considerada como una de las más importantes de los orígenes del rock latinoamericano.

La canción es del disco "Detrás de las Paredes" del 2001 que fue el cuarto y último trabajo de los músicos.

El tema, que tuvo cientos de versiones puede disfrutarse en YouTube de la mano del mismo Charly, Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, Gustavo Cerati y varios intérpretes más que no dudaron en homenajear, con esta canción, al legendario dúo.

Nuevamente en Diario 13 San Juan traemos este recuerdo para cantar y disfrutar. Suba el volumen!.

Amo lo extraño



Desde hoy, desde ayer

Desde el cielo a los subterráneos

En los extraños

Puedo hallar, puedo ver

El fulgor de lo imaginario

No digas tu nombre, ya no estaré

No quiero volverte a ver

Desde hace años

Desde un tren a otro tren

Desde un rey hasta un operario

En los extraños

Puedo hallar, puedo ver

El fulgor de lo imaginario

No, no, no me busques, yo no estaré (imaginario)

No quiero volverte a ver (sobre todo, porque-)

Déjame, compréndeme

No hay nada sagrado que quiera ser

Estoy afectado a un amor sin vos

Sin cara, sin religión

No te quiero conocer

No digas tu nombre, ya no estaré

Estoy entregado a un amor sin vos

No digas tu nombre, ya no estaré

(No lo digas, que ya no estaré)

No quiero volverte a ver (sobre todo, porque-)

Déjame, compréndeme

No hay nada sagrado que quiera ser

Estoy entregado a un amor sin vos

Sin cara, sin religión

No te quiero conocer

No digas tu nombre, ya no estaré (no te quiero conocer)

Estoy entregado a un amor sin vos

Amo lo extraño

Amo lo extraño

No quiero arruinarlo, volverlo a hacer

(No quiero volverlo a hacer)

No quiero volverte a ver

(Dicho con buena onda)