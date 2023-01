Mano a mano con Bonillo: 'mi novela es costumbrista, me gusta contar cómo se vivía en la época'

Lo que calla la sangre es la última novela de Nancy Bonillo. La escritora argentina se sumó al mano a mano con Diario 13 y dio detalles de su escritura y de la historia que cautiva a los amantes del romance histórico.

Una historia llena de acontecimientos históricos reales, que pasan desde la muerte de Alem, los problemas económicos y políticos de finales de 1890, y sobre todo un romance muy cautivarte. Con giros muy atrapantes, Bonillo deja plasmado su arte de la escritura. Sus protagonistas dejan a sus lectores con ansias de más con su tira y aflojé. A su vez evoca las ganas de desenmarañar los miles de secretos que envuelven a cada uno de los personajes que de algún modo están totalmente enlazado.

De acuerdo con lo que menciona en la sipnosis: 'En la última década del siglo XIX, muerto Leandro Alem, la convulsión política abre paso a la discusión sobre el futuro de la Argentina. En este contexto, el romance entre Elena y Antonio crece en medio de una maraña de relaciones filiales y misterios por develar. Ella pertenece a la alta aristocracia porteña, pero por problemas económicos en su familia, se enfrenta al descubrimiento de un nuevo mundo en el que los entreveros sociales, la solidaridad y la pasión forjan su destino. Él, en cambio, es campesino que lucha por mejorar su posición social y sobreponerse a las circunstancias cada día. Esta novela nos emociona con la historia de dos mundos diferentes, una trama plagada de secretos y un amor que crece frente a todo.'.

Entrevista con Nancy Bonillo

Plasmaste muchos hechos históricos, ¿fue una investigación muy intensa?

La investigación fue larga, me llevo más de un año y leí varios libros de historia y los diarios La Nación de la época, algo que me encantó. Además, consulté a una profesora de historia en la que me explicó y aclaró muchas cuestiones políticas del momento. Me gusta mucho la investigación porque aprendí y seguiré aprendiendo en las próximas historias

Pusiste fofo en el esfuerzo de los trabajadores de campo, ¿Hay alguna razón especial?

No, solamente fue porque era el trabajo del protagonista de la novela. Y mi novela es costumbrista, por lo tanto, me gusta contar cómo se vivía en la época de la familia, sus trabajos, sus gustos, sus comportamientos, la moda y demás Y los trabajos en el campo eran muchos sufriendo fríos, heladas y días calurosos bajo el sol.

¿Crees que en caso de un giro, Carlos sería un buen villano?

Si, indudablemente sería una persona resentida por no poder estar con la mujer amada. Eso alimentaría su frustración y sería envidioso. Un villano.

Dejas a la luz aspectos del patriarcado ¿Cómo se dio está Elena que de algún modo salva a su familia?

La época es así. La vida de aquellos tiempos eran así. El patriarcado existía aunque algunas mujeres decidían su destino. Elena era una de ellas porque amaba a su familia y no iba a permitir que su madre pasara por la vergüenza que significaba perder sus tierras y las de sus ancestros.

Es muy importante destacar la determinación de la protagonista, no era una niña de sociedad sumisa, tenía un temperamento fuerte. Era orgullosa

Habrá alguna secuela con la historia de Pablo-Ester o de Remedios- Sixto ?

Puede ser. Pero en estos momentos estoy iniciando novela del 1884. Pero me gustaría mucho escribir las dos historias

Pablo-Ester y la Remedios-Sixto