Juli Vazquez: ' las personas que sienten amor por el arte son más felices'

Julieta Vazquez es una joven escritora argentina que lanzó su segundo ejemplar con Del Fondo Editorial. Ella con su amor por la literatura en todas sus dimensiones logró poner en papel el cómo afecta en los adolescentes temas como el bullying y los mandatos familiares. De ello charló con Diario 13 en un mano a mano exclusivo.

“Ocho veranos atrás” es una novela juvenil espectacular en el que Evelyn es la principal narradora. Ella va a un campamento de escritores donde conocé su verdadero potencial y a admirarse a si misma. Allí conocé a pares quienes entienden sus miedos y pasiones.

Aquí no solo retrata ua historia de iniciación, en la que dos adolescentes descubrirán el poder del amor en todas sus formas, aprenderán a superar sus traumas y transitarán el camino de la mejor amistad del mundo: aquella que trasciende la distancia. Sino que también pone sobre la mesa temas como el bullying y como afectan los mandatos de los padres.



La autora comentó en Diario 13 que 'Los trópicos que tocan principalmente la novela es el bullying y el dominio por parte de los padres por intentar imponer su mandato en sus hijos, que heredan pero no quieren continuar'. En este libro ella pone todo el énfasis en como la escritura marca a los protagonistas, por ello este medio le consultó si el arte cura: 'Yo creo que cualquier tipo de arte, no sé si cura pero hace bien. Hace sentir comprendido, acompañado. Me encanta el arte, opino que las personas que sienten amor por el arte son más felices'.



'Es un tema de vivir en el qué dirán, no lo sigue ninguna de las dos protagonistas' señaló Julieta. En esta línea mencionó que quien lo podría sentir es Evelyn, aunque ella en este caso 'quiere demostrarle que lo que le gusta es algo hermoso, y que no solo puede vender. Ella trata de demostrar todo el tiempo. En el campamento se la pasa demostrando que sabe, todo lo que sabe. En tanto Ambar sufre el bullying, pero no le importa porque lo único que quiere es escribir', explicó.

Sobre el bullying mencionó 'Creo que hoy en día es algo muy terrible que ocurre en las escuelas, en los hogares, en muchos lugares es algo recurrente'. A la vez detalló 'es algo que no se habla mucho y la mayoría de las personas lo sufren'. En este punto resaltó que la mayor parte de las veces sucede cuando alguien sale de lo que se considera normal por un grupo social. Por eso es que Julieta plasma ese tópico en su obra. También pone el foco en el trastorno de ansiedad algo que le sucedió a Evelyn debido a un hecho traumático de su infancia.

En cuantos a sus proyecciones a futuro, comentó 'yo tengo 25 novelas escritas. En este momento me estoy tomando una pausa en la escritura pero tengo muchos proyectos a futuros, ya veremos cuando saldrán'.