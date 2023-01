Mery Figueroa: 'mezclar energía, mentalidad y estrategia es lo que me hizo crecer'

Apasiónate Por Tus Ventas es el primer libro de Mery Figueroa. Ella es uno de esos ejemplos de como puede cambiar el rumbo de vida y hacer lo que más se ama. En su caso la autora comenta su experiencia vital y como hoy hace lo que le gusta. Sumado a ello gana dinero ayudando a emprendedores. En este sentido Figueroa charló en exclusiva con Diario 13 sobre los principales ítems de su libro lanzado por Del Fondo Editorial.

En este ejemplar, la autora busca dar a conocer, con ejemplos y ejercicios como una persona puede ganar haciendo lo que le gusta. Además, ella explica los principales contenidos teóricos propios del emprendedurismo pero con una mirada diferencial. Esto se debe a que pone en manifiesto todos sus conocimientos y además los explica de un modo no tradicional. Su foco esta en el orden y la planificación pero desde la vida misma para luego poder generar los objetivos inherentes al negocio propuesto.

Para ello focaliza en ejercicios los cuales explica previamente con ejemplos de su vida propia. No deja de lado el divertimento y las posibilidades de adquirir más conocimientos a través de las capacitaciones.

Entrevista con la autora

El dejar de ser abogada para cambiar tu camino, ¿Fue la libertad necesaria para ser quien sos hoy?

Dejar de ser abogada fue una decisión superdifícil de tomar para mí; pero creo que fue el primer paso. De todas maneras no le aconsejó a nadie hacer lo que hice yo. De dejar todo de un día para el otro, hoy opino que hay maneras más suaves de lograr lo mismo. Por ejemplo creando la vida que querés MIENTRAS haces lo que venías haciendo.

Hablas desde otro punto sobre el emprendedurismo, se basa en la suma de conocimientos que tenés?

Sii!! Y al principio no me animaba a hablar de energía o mentalidad, para mí fue ir saliendo del closet espiritual, seguía un poco con el chip de abogada, ¿¿cómo alguien "serio" va a hablar de energía?? Después me di cuenta de que justo eso es lo que me hace especial y hace mi mensaje diferente. Que mezclar energía, mentalidad y estrategia es lo que me hizo crecer y que puedo ayudar a michas personas así.

¿Aplicas los saberes del derecho cada tanto ?

Ser abogada me sirve, cuando yo digo que soy abogada, la gente se siente más segura jaja. La abogacía es una carrera que tiene mucha historia, cultura general y filosofía. También de vez en cuando uso esos conocimientos en caso de necesidad. Pero como ya pasaron muchos años desde que no ejerzo la gente ya no me llama para preguntarme de sus casos.

La música en tu libro tiene un papel muy importante, ¿Por qué?

Porque algo que aprendí y que a mí me cambio la vida es que "no podes sentirte igual moviendo el cuerpo diferente" entonces la música es una manera de celebrar y de mover el cuerpo para generar energía. Por eso después de cada capítulo hay música para celebrar.