Premios Oscar: "Argentina 1985" candidata a Mejor Película Internacional

Finalmente y como todos esperaban, la película "Argentina 1985" llegó a los Premios Oscar, nominada para competir en la categoría a "Mejor Película Internacional" y no como extranjera como muchos pensaban.

Luego de siete años de ausencia en el evento internacional, Argentina volverá con la historia protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani en los papeles de Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, respectivamente.

La historia, dirigida por Santiago Mitre ganó hace dos semanas un Globo de Oro en la misma categoría y ahora espera sumar el máximo galardón el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La noticia de la nominación se conoció este martes 24 de enero y el film nacional competirá contra All quiet in the western front, de Alemania; Close, de Bélgica; EO, de Polonia, y The quiet girl, de Irlanda.

La película, elegida entre 61 postulantes, recrea el Juicio a las Juntas Militares tras la última dictadura en Argentina frente a la votación de 250 miembros del Comité de Selección de la Academia Argentina, quienes eligieron entre películas estrenadas comercialmente en nuestro país entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2022, informó Infobae.

"Argentina 1985" recibió el premio del público en el Festival de San Sebastián y recibió tres premios Coral por actuación masculina (Ricardo Darín), dirección artística (Micaela Saiegh) y mejor guion (Mariano Llinás y Santiago Mitre), en la gala de clausura del 43° Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba. También, su director, Santiago Mitre, resultó ganador del Premio Signis “debido a su certera aproximación al pasado desde una mirada profunda”, según la justificación de la Asociación Católica Mundial de la Comunicación que otorga este galardón.

Como si todo esto fuera poco, la película recibió el Premio a los Derechos Humos Alicia Olivera 2022 en una emotiva ceremonia que tuvo lugar en el Teatro Picadero y estuvo organizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.