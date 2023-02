Gastón Seminara presentó "Extranjero"

En el último día del año 2022, Gastón Seminara se sumó a la columna de "Artistas en Vanguardia" para hablar sobre su pasión por la música.

“Soy un tipo inquieto, sociable, amante del deporte, de la ciencia, del arte. Familiero y amiguero. Amo desarrollarme en todo sentido. Busco, siempre, caminos distintos a los tradicionales para todo lo que emprendo. Soy original por naturaleza. Trato de crecer cada día, de aprender y de aportar a mi entorno desde mis habilidades individuales. Odio perder el tiempo, trato de aprovechar cada minuto”, dijo Gastón en la entrevista.

Recientemente y tal como lo anticipó a este medio, el artista lanzó "Extranjero" en donde, tal como lo anticipó al hablar de sus desafíos para el 2023: “Mis proyectos para el año: Disco nuevo en noviembre (ya está avanzado). Grabo en mi propio estudio y me encargo de todo el proceso (desde la idea de los temas, que surgen con guitarra criolla, hasta la Masterización y el diseño conceptual y artístico). Hago todo, absolutamente solo. Seis shows puntuales, a lo largo del año, con ESPECTRÓNICOS para presentar los temas nuevos y los antiguos que no fueron presentados aún. También estamos planeando una gira con LIMBO, remezclar y remasterizar mis primeros tres discos, posicionar a ESPECTRÓNICOS en el ámbito local. ¿Mis sueños?... Los estoy viviendo hoy, haciendo todo lo que me gusta y compartiendo con toda la gente que amo. Soy el tipo más feliz del mundo”.