Hugo B vuelve con "Chill Out" un lugar de música, encuentro y amigos

Siempre marcando la diferencia, tanto en su música como en su forma de ser, Hugo Buonamico anunció el regreso del bar "Chill Out", un lugar que fue pensado, en sus comienzos hace 20 años, para difundir un estilo de música que no puede escucharse en cualquier lado.

En esta oportunidad, será en el Médano de Oro el sábado 4 de febrero -para comenzar, a partir de la semana siguiente con viernes y sábado-, el lugar en donde el reconocido productor volverá a sorprender con su música. En contacto con Diario 13 San Juan, Hugo B comentó: "Sus comienzos fueron frente a la Plaza de Concepción, en donde conocí a la que hoy es mi mujer Norita (Mergó) y a la que le prometí comprar el lugar para que no la saludaran tanto sus amigos ... (risas)... Ahí nació el Chill Out, este bar que tenía mucha música especial que tenía buen sonido y donde había una sola ley, que es aquella que apunta a no tener normas siempre que no moleste a los demás", comenzó diciendo Buonamico.

Luego agregó: "Era un bar raro porque fue pensado al revés que otro negocio, se empezó por el audio, luego conseguimos una heladera y al final una carlitera... Chill Out fue al revés. El lugar duró 6 o 7 años y hubo mucho problema con los vecinos por lo que final cerramos. No hay mucho interés por desarrollar la noche, eso solo sucede a nivel privado", comentó.

"Se fue sumando gente muy diferente, de 20 a 70 años que tenían algo en común: el gusto amplio por la música y por la amistad... nunca fue ´pecho frío´, sino muy amistoso que generó que ahora, con la noticia del regreso, se genere en redes y en grupos una expectativa inusual", comentó Hugo y sumó: "Los invitamos a vivir, 20 años después una situación similar. Este bar marcará una situación similar con el pasado, en un momento de chatura infernal musical, Chill Out volverá con Pink Floyd, Eric Clapton, la movida nueva electro andina... Como siempre primero es la música y luego a los tragos y a la cocina".