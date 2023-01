Mano a Mano con Paola Rimieri: 'Mágica Eva es una novela, y la magia es la clave'

Mágica Eva es uno de los nuevos libros lanzados por Del Fondo Editorial. Con mucha magia, misticismo y una mirada muy profunda sobre los lazos, la licenciada Paola Rimieri llega a generar mucha intriga a partir de constantes giros en torno a la vida de Mirella, la protagonista de la novela. Sobre ello charló en exclusiva con Diario 13.

Al principio no entendemos por qué el nombre del libro, pero si comprendemos que gira en torno a las cartas del tarot y la magia que gira alrededor de la familia de la protagonista. Sin una figura masculina en su vida, constantes cambios y una madre muy peculiar, Mirella crece y viaja con poco equipaje. Su destino esta escrito porque su número de nacimiento esta lleno de magia.

En la sipnosis se puede leer un principal interrogante “¿Pueden la magia y el destino envolvernos en un amor que supere, incluso, las malas decisiones?". A través de él se desarrolla todo el camino que esta mujer transita hasta un punto donde comprende que ella es mágica.

Ella no lo sabe, pero su destino esta en explotar un don heredado de su abuela, quien le regala su primer tarot en su séptimo cumpleaños. Junto a su madre, viaja por el mundo rodeada de su magia y guiada por los planes del destino. Ella es quien la obliga a llegar a Argentina para conocer a su padre y desde allí hay cambios constantes en su modo de ver la vida. Concretamente, podemos señalar que es novela llena de magia, donde las relaciones se van construyendo a través de las cartas del tarot.

Entrevista con Paola Rimieri:

Tu libro posee mucho del tarot, ¿es un conocimiento que tenés o debiste investigar?

El tarot es un universo que me atrapa y me interesa desde muy pequeña, tenía un conocimiento básico (no para interpretarlo, pero sí como lenguaje y demás) y tuve que investigar muchísimo. Creo que el punto que más investigué en esta novela es el del tarot. También por una cuestión de respeto hacia aquellas personas que poseen el conocimiento cabal, incluso el don. No quise que fuera un aspecto tomado a la ligera para que no se preste a incrementar esa mala fama que se la ha hecho a la comprensión de los signos.



Los lazos que Mire tiene y forma son importantes, ella enseña a perdonar, ¿Crees que es uno de los tópicos ir interpela al lector?

No lo había pensado, yo incluso fui mucho más dura en el perdón hacia algunos personajes. Opino que si te interpeló eso es porque es un punto sensible de la novela y te agradezco por destacarlo. Supongo que el lector se siente interpelado por aquellas cuestiones que lo buscan, digamos. En lo personal recuperar vínculos (o digamos, perdonar) es una cuestión que me cuesta mucho y tal vez la estoy sanando al contarla en forma de ficción.



La madre de Mire es muy peculiar, ¿crees relevante tocar la salud mental y como afecta a su círculo más cercano?

Ese punto es central en este trabajo, pienso que es fundamental. Hablar de salud mental en general, y en particular de mujeres madres, es necesario. Pero hacer foco en el día a día, ni romantizar, ni caer en esos lugares comunes de la mujer como una loca. Es un lugar común que las mujeres seamos "las locas", que en la novela romántica haya una loca a quien culpar. En este caso, la madre de la protagonista tiene una salud mental débil y nadie repara en eso, lo fácil es juzgarla y fíjate que nunca se soluciona demasiado ese tema. Pienso que es importante repasar esos tópicos de la realidad a partir de la ficción y ver cómo nos hacen sentir. Y pensar también cómo impacta en los hijos. Otro detalle es que ni la madre de Mirella, ni la madre de Yojan son madres de las "convencionales" en ficción. Y eso me interesó mucho destacar.



Tocas muchos puntos del mundo, ¿conoces personalmente esos lugares?

No, ojalá. Pero esa es la magia de la literatura, para el que lee como para el que escribe. Tanto cuando escribo como cuando leo, y aparecen lugares o cosas que desconozco, las busco (hoy en día gracias a google, antes en bibliotecas) y me interno un poco con la imaginación en cada uno de esos lugares.



Pones en evidencia un intento de femicidio, ¿Es solo un giro o una evidencia de lo que pasan las mujeres?

Termina siendo un giro, pero la idea fue evidenciar una situación que puede darse en la vida de una pareja. Me sucede que mi hija es adolescente y me pregunta, cuando nos enteramos de casos de femicidio o violencia, cómo se da cuenta una mujer que un amor puede convertirse en tragedia. Y la verdad es que no tengo respuesta y me asusta. Pienso que hay veces que hay indicios y en esos casos, el entorno es fundamental. Pero ¿y si no? Y si las cosas terminan dando un giro inesperado. Como Mágica Eva es una novela, y en este caso, la magia es la clave, el giro termina siendo un plan más del destino.



Está Mágica Eva, ¿qué significa para vos?

Para mí significa poder dar un salto con mi don de escribir, hacerme cargo de él (igual que Mirella con el suyo), ya que hace años que escribo, pero creo que siempre me guardé un poco por miedo y prejuicio personal, por dudar de lo que podía o no contar, etc. Mágica Eva, espero que sea una novela que genere en el lector todas las sensaciones que generó en mí, y que justamente, de luz a varios temas que jamás encontré en obras del género romántico.



¿Ya tenés planeado algún nuevo proyecto literario?

Tengo planeada una nueva novela. Por ahora está en mi cabeza, pero pronto comenzará a tomar forma en papel. Me tiene muy ilusionada y espero que sea una realidad muy pronto