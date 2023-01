Una canción inolvidable: What's up, de 4 Non Blondes

La década de los '90, a nivel musical superó las expectativas y dejó, entre los jóvenes de ese momento, recuerdos imposibles de olvidar.

Uno de ellos es el tema "What´s up", de la formación Four Non Blondes que dejó su composición como marca de fuego hasta nuestros días.

La canción, del disco Bigger, Better, Faster, More! (1992), es tan emotiva y nostálgica que fue usada en la serie de Netflix "Sense 8", en una escena que unió a sus personajes en distintos puntos del mundo.

La banda liderada por Linda Perry fue una de las tantas agrupaciones consideradas "one hit wonders" de esa década y, esta canción en particular, fue editada originalmente en 1993, y para 1995 el grupo ya estaba disuelto.

Hoy, en Diario 13 San Juan traemos el recuerdo para cantar y disfrutar en el comienzo de un nuevo año.

Letra (en inglés y español)

Twenty-five yeas I’m alive here still trying to get up that great big hill of hope for destination.

Veinticinco años, todavia estoy viva aqui. intentando levantar esa gran colina de esperanza por un rumbo.



I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man for whatever that means.

Me di cuenta rápidamente que cuando supe que debía, que el mundo fue creado para esta fraternidad de hombres para lo que signifique eso.



And so I cry sometimes when I’m lying in bed just to get it all out, what’s in my head and I, I am feeling a little peculiar.

Y a veces lloro cuando estoy en la cama para sacar todo lo que esta en mi cabeza y yo, me siento un poco peculiar.



And so I wake in the morning and I step outside, and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs

Y me despierto por la mañana y salgo afuera y respiro profundamente y me siento realmente bien y grito desde lo mas alto de mis pulmones

What’s going on?

¿Qué esta pasando?



And I say: Hey! Yeah yeah, Hey Yeah yeah

Y digo: hey hey hey hey

I said hey, What’s going on ?

Dije hey! ¿qué esta pasando?



And I say: Hey! Yeah yeah, Hey Yeah yeah

Y digo: hey hey hey hey

I said hey, What’s going on ?

Dije hey! ¿qué esta pasando?



Ooh, ooh

Ooh, ooh

Oooooooooooooooh

Oooooooooooooooh



And I try, oh my God do I try

E intento, oh mi Dios, intento.

I try all the time, in this institution.

intento todo el tiempo, en esta institución.



And I pray, oh my God do I pray

Y rezo, oh mi Dios, rezo

I pray all sanctity for a revolution.

rezo a toda la santidad por una revolución.



And so I cry sometimes when I’m lying in bed just to get it all out, what’s in my head and I, I am feeling a little peculiar.

Y a veces lloro cuando estoy en la cama para sacar todo lo que esta en mi cabeza y yo, me siento un poco peculiar.



And so I wake in the morning and I step outside, and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs

Y me despierto por la mañana y salgo afuera y respiro profundamente y me siento realmente bien y grito desde lo mas alto de mis pulmones

What’s going on?

¿Qué esta pasando?



And I say, hey hey hey hey

Y digo: hey hey hey hey

I said hey, What’s going on?

Dije hey! ¿qué esta pasando?



And I say, hey hey hey hey

Y digo: hey hey hey hey

I said hey, What’s going on?

Dije hey! ¿qué esta pasando?



And I say, hey hey hey hey

Y digo: hey hey hey hey

I said hey, What’s going on?

Dije hey! ¿qué esta pasando?



And I say, hey hey hey hey

Y digo: hey hey hey hey

I said hey, What’s going on?

Dije hey! ¿qué esta pasando?



Ooh, ooh

Ooh, ooh

Oooooooooooooooh

Oooooooooooooooh



Twenty-five years I’m alive here still trying to get up that great big hill of hope for destination.

Veinticinco años, todavia estoy viva aqui. intentando levantar esa gran colina de esperanza por un rumbo.

Mmmm

Mmmm